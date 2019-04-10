Горелое железо и расплавленные покрышки: ночью в Ярославской области сгорело два автомобиля

Соберем все адовые ямы!
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
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Покажите друзьям самые яркие снимки!
Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места!
Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!
Происшествия случились с разницей в три часа
Причину возгорания пока не установили
Эта ночь была жаркой: горело сразу два автомобиля. Около 23:00 на пульт дежурного МЧС поступил вызов. В деревне Заборное Ярославского района загорелась иномарка. Пожар удалось локализовать, но машину вряд ли можно восстановить.
Спустя несколько часов снова звонок. На этот раз автомобиль загорелся в самом центре Ярославля. Иномарка была припаркована у дома № 6 по улице Суркова.
— Привлекались ПСЧ-1. Пострадавшие не зарегистрированы, — сообщили в управлении МЧС России по Ярославской области.
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