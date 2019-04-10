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Происшествия

Горелое железо и расплавленные покрышки: ночью в Ярославской области сгорело два автомобиля

Происшествия случились с разницей в три часа

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Причину возгорания пока не установили

Фото: МЧС России по Ярославской области

Эта ночь была жаркой: горело сразу два автомобиля. Около 23:00 на пульт дежурного МЧС поступил вызов. В деревне Заборное Ярославского района загорелась иномарка. Пожар удалось локализовать, но машину вряд ли можно восстановить.

Спустя несколько часов снова звонок. На этот раз автомобиль загорелся в самом центре Ярославля. Иномарка была припаркована у дома № 6 по улице Суркова.

К счастью, никто не пострадал

Фото: МЧС России по Ярославской области

— Привлекались ПСЧ-1. Пострадавшие не зарегистрированы, — сообщили в управлении МЧС России по Ярославской области.

Читайте также: в Ярославле загорелся автобус. Пожар успели сфотографировать очевидцы.

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