Горелое железо и расплавленные покрышки: ночью в Ярославской области сгорело два автомобиля

Эта ночь была жаркой: горело сразу два автомобиля. Около 23:00 на пульт дежурного МЧС поступил вызов. В деревне Заборное Ярославского района загорелась иномарка. Пожар удалось локализовать, но машину вряд ли можно восстановить.



Спустя несколько часов снова звонок. На этот раз автомобиль загорелся в самом центре Ярославля. Иномарка была припаркована у дома № 6 по улице Суркова.

