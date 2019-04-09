В Ярославской области в полицейском участке подозреваемого в убийстве нашли мёртвым

Соберем все адовые ямы!
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылаете свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылаете свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
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Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места!
Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!
В МВД сообщили подробности произошедшего
Полицейские говорят, что задержанный содержался в камере по всем правилам
Громкое ЧП произошло в отделе полиции по Ярославскому району. Там в камере мёртвым нашли 45-летнего мужчину, который был задержан по подозрению в убийстве.
— По предварительной информации, мужчина покончил жизнь самоубийством, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — Нарушений установленного порядка при помещении задержанного в камеру административно задержанных не выявлено. По данному факту назначено проведение служебной проверки.
Как стало известно изданию 76.RU, задержанного доставили в полицейский участок с места преступления. В камере, расположенной в отделении, он должен был дождаться, когда за ним приедут, чтобы доставить в изолятор временного содержания.
А я вот что-то не пойму позицию комментаторов: вам убивцу, на котором клейма ставить негде, жалко? Как жил, так и закончил, одним маргиналом меньше
Подозреваемого в убийстве ? Т.е. , этим поступком , пытался показать,что невиновен ? Или сам себя осудил, за что-то ? Иначе нет смысла самоубиваться. Как интересно. Что то припомнилась история с Антоном Кислым .Очень неоднозначная история . И история самоубийства парня в полиции в Переславле, практически в то же время. Что-то нехорошо ,по самоубийствам,убийствам, бесследным пропажам , в городе и области.Подозрительно как-то все.Интересно,а видеокамеры,работают в отделах полиции ? Круглосуточно и без внезапных отключений и поломок ? Тогда должна быть запись произошедшего.