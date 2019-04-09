В Ярославской области в полицейском участке подозреваемого в убийстве нашли мёртвым

Громкое ЧП произошло в отделе полиции по Ярославскому району. Там в камере мёртвым нашли 45-летнего мужчину, который был задержан по подозрению в убийстве.



— По предварительной информации, мужчина покончил жизнь самоубийством, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — Нарушений установленного порядка при помещении задержанного в камеру административно задержанных не выявлено. По данному факту назначено проведение служебной проверки.



Как стало известно изданию 76.RU, задержанного доставили в полицейский участок с места преступления. В камере, расположенной в отделении, он должен был дождаться, когда за ним приедут, чтобы доставить в изолятор временного содержания.

