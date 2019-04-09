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    Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!

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Рухнули строительные леса
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Домашние дела важнее жизни: в Ярославле люди бегают в дом, где рухнули строительные леса. Видео

Что сейчас происходит на месте ЧП в центре города

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Чтобы попасть домой, жители сталинки рискуют своими жизнями

Фото: Михаил Контуев

На месте, где сегодня обрушились строительные леса, продолжаются восстановительные работы. На месте ЧП работают сразу несколько служб: представители подрядчика укрепляют обвалившееся строение, специалисты Яргорэлетротранса восстанавливают оборванную контактную троллейбусную сеть. Также сюда приехали спасатели и глава территориальной администрации.

Видео: Михаил Контуев

— Не заходите за сигнальные ленты, есть угроза дальнейшего обрушения лесов, — предупреждают людей строители. — Это опасно!

Некоторые стоят рядом и ждут, когда им разрешат зайти в здание, а другие — бегают в дом и обратно.

Анкер — это крепёжное изделие, которое закрепляется в несущем основании и удерживает какую-либо конструкцию

Фото: Михаил Контуев

— У нас — неотложные дела, — оправдываются жители дома. — Кому-то на работу надо, у других — домашние хлопоты.

ЧП произошло сегодня, когда на Ярославль обрушился ветер. Строители, которые ремонтируют фасад, говорят, что стена дома рыхлая и вбитые в стену анкера, на которых держатся леса, не выдержали — строение рухнуло. Вместе с ним обвалилась и контактная троллейбусная сеть. Сейчас её крепят временно к деревьям, чтобы восстановить движение транспорта. Все подробности и фоторепортаж с места ЧП смотрите в нашей онлайн-трансляции.

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ЧПрухнули леса

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КОММЕНТАРИИ (1)

Авдей
9 апр 2019 в 13:11

Что решила комиссия во главе с Темуром, какие выводы, как быстро они своей бригадой всё восстановят?