Домашние дела важнее жизни: в Ярославле люди бегают в дом, где рухнули строительные леса. Видео

Соберем все адовые ямы!
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылаете свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылаете свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
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Покажите друзьям самые яркие снимки!
Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места!
Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!
Что сейчас происходит на месте ЧП в центре города
Чтобы попасть домой, жители сталинки рискуют своими жизнями
На месте, где сегодня обрушились строительные леса, продолжаются восстановительные работы. На месте ЧП работают сразу несколько служб: представители подрядчика укрепляют обвалившееся строение, специалисты Яргорэлетротранса восстанавливают оборванную контактную троллейбусную сеть. Также сюда приехали спасатели и глава территориальной администрации.
Видео: Михаил Контуев
— Не заходите за сигнальные ленты, есть угроза дальнейшего обрушения лесов, — предупреждают людей строители. — Это опасно!
Некоторые стоят рядом и ждут, когда им разрешат зайти в здание, а другие — бегают в дом и обратно.
— У нас — неотложные дела, — оправдываются жители дома. — Кому-то на работу надо, у других — домашние хлопоты.
ЧП произошло сегодня, когда на Ярославль обрушился ветер. Строители, которые ремонтируют фасад, говорят, что стена дома рыхлая и вбитые в стену анкера, на которых держатся леса, не выдержали — строение рухнуло. Вместе с ним обвалилась и контактная троллейбусная сеть. Сейчас её крепят временно к деревьям, чтобы восстановить движение транспорта. Все подробности и фоторепортаж с места ЧП смотрите в нашей онлайн-трансляции.