Домашние дела важнее жизни: в Ярославле люди бегают в дом, где рухнули строительные леса. Видео

На месте, где сегодня обрушились строительные леса, продолжаются восстановительные работы. На месте ЧП работают сразу несколько служб: представители подрядчика укрепляют обвалившееся строение, специалисты Яргорэлетротранса восстанавливают оборванную контактную троллейбусную сеть. Также сюда приехали спасатели и глава территориальной администрации.

Некоторые стоят рядом и ждут, когда им разрешат зайти в здание, а другие — бегают в дом и обратно.

— Не заходите за сигнальные ленты, есть угроза дальнейшего обрушения лесов, — предупреждают людей строители. — Это опасно!

— У нас — неотложные дела, — оправдываются жители дома. — Кому-то на работу надо, у других — домашние хлопоты.



ЧП произошло сегодня, когда на Ярославль обрушился ветер. Строители, которые ремонтируют фасад, говорят, что стена дома рыхлая и вбитые в стену анкера, на которых держатся леса, не выдержали — строение рухнуло. Вместе с ним обвалилась и контактная троллейбусная сеть. Сейчас её крепят временно к деревьям, чтобы восстановить движение транспорта. Все подробности и фоторепортаж с места ЧП смотрите в нашей онлайн-трансляции.

