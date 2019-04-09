В Ярославле на детскую площадку рухнули строительные леса: фото и видео с места ЧП

Соберем все адовые ямы!
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылаете свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылаете свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
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Покажите друзьям самые яркие снимки!
Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места!
Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!
О ситуации в городе сообщаем в режиме онлайн
Ветер оборвал конструкцию
На Ярославль обрушился сильный ветер. Такой, что на одном из домов на Советской улице обрушились строительные леса.
— Они потянули за собой рекламную растяжку, а та — троллейбусные провода, — рассказали очевидцы. — Поэтому сейчас встали троллейбусы 1-го и 9-го маршрутов.
За ситуацией в городе следим в режиме онлайн.
Если вы стали очевидцем ЧП из-за ветра, напишите нам! Фото присылайте на почту 76@rugion.ru или в личные сообщения нашей группы «ВКонтакте».
Ремонт фасада придется отложить.
Леса рухнули на тротуар.
Провода повисли над дорогой. Чинят, чтобы троллейбус можно было запустить.
Упавшие леса зацепили детскую площадку.
Здесь идёт капитальный ремонт фасада. Фасад ветхий, должны были делать реконструкцию.
Работы по реконструкции фасада начались в июне прошлого года. Этот участок начали делать недавно, буквально на днях.
Подрядчик ОАО РЭУ-2:
— Выполнение работ по ремонту фасада шло согласно договору с региональным фондом капитального ремонта, на основании заключения комиссии по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Произошло обрушение кирпичной кладки, арочных сводов, балконов. Работы не будут остановлены. Продолжится установка строительных лесов с применением всверливания анкеров с шагом менее одной точки крепления на 4 квадратных метра с изменением глубины всверливания. К монтажу приступили сегодня. Падение строительных лесов в процессе монтажа вызвано порывали ветра при аварийном состоянии фасада из-за крошливости кирпичной кладки и слабой несущей способности стены в месте данного крепления. Ситуация неплановая, но это рабочий момент. К счастью, пострадавших в результате происшествия нет. Работы будут произведены согласно утверждённому плану.
— Сейчас вызываем автовышку, с неё будем разбирать этот участок. Будем использовать анкеровку в полтора раза больше. Пострадавших нет, разрушений имущества нет, — рассказал Олег Смирнов, мастер строительных работ РЭУ-2.
Дом жилой, в нём ещё есть офисы. Люди забегают домой, ныряя под сигнальную ленту.
Провода провисли над дорогой.
Специалисты Яргорэлектротранса говорят, что понадобится час-два, чтобы восстановить движение троллейбусов. Те, которые встали на месте ЧП, так пока и будут стоять, остальные на линии закольцовывают на Красной площади.
Начальник управления городского пассажирского транспорта ДГХ мэрии Ярославля Сергей Волканевский:
— Произошёл обрыв растяжки контактной сети, троллейбусы № 1 и 9 временно производят маршрут до Красной площади.
На место приехал глава Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин.
Работают и сотрудники МЧС.
Людям не разрешают заходить и выходить из дома. Говорят, есть угроза дальнейшего обрушения лесов. Но люди бегают. Объясняют, что у них неотложные дела.
Как только движение троллейбусов восстановят, мы сообщим. Следите за обновлениями!