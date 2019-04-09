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Происшествия
Рухнули строительные леса
Онлайн-трансляция

В Ярославле на детскую площадку рухнули строительные леса: фото и видео с места ЧП

О ситуации в городе сообщаем в режиме онлайн

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Ветер оборвал конструкцию

Фото: Наталья Булах

На Ярославль обрушился сильный ветер. Такой, что на одном из домов на Советской улице обрушились строительные леса.

— Они потянули за собой рекламную растяжку, а та — троллейбусные провода, — рассказали очевидцы. — Поэтому сейчас встали троллейбусы 1-го и 9-го маршрутов.

За ситуацией в городе следим в режиме онлайн. 

Если вы стали очевидцем ЧП из-за ветра, напишите нам! Фото присылайте на почту 76@rugion.ru или в личные сообщения нашей группы «ВКонтакте».

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Фото: Наталья Булах

Ремонт фасада придется отложить.

Леса рухнули на тротуар.

Фото: читатель 76.RU

Фото: Михаил Контуев

Провода повисли над дорогой. Чинят, чтобы троллейбус можно было запустить.

Фото: Михаил Контуев

Упавшие леса зацепили детскую площадку.

Здесь идёт капитальный ремонт фасада. Фасад ветхий, должны были делать реконструкцию.

Фото: Михаил Контуев

Работы по реконструкции фасада начались в июне прошлого года. Этот участок начали делать недавно, буквально на днях.

Подрядчик ОАО РЭУ-2:

— Выполнение работ по ремонту фасада шло согласно договору с региональным фондом капитального ремонта, на основании заключения комиссии по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Произошло обрушение кирпичной кладки, арочных сводов, балконов.  Работы не будут остановлены. Продолжится установка строительных лесов с применением всверливания анкеров с шагом менее одной точки крепления на 4 квадратных метра с изменением глубины всверливания. К монтажу приступили сегодня. Падение строительных лесов в процессе монтажа вызвано порывали ветра при аварийном состоянии фасада из-за крошливости кирпичной кладки и слабой несущей способности стены в месте данного крепления. Ситуация неплановая, но это рабочий момент. К счастью, пострадавших в результате происшествия нет. Работы будут произведены согласно утверждённому плану.

Фото: Михаил Контуев

— Сейчас вызываем автовышку, с неё будем разбирать этот участок. Будем использовать анкеровку в полтора раза больше. Пострадавших нет, разрушений имущества нет, — рассказал Олег Смирнов, мастер строительных работ РЭУ-2.

Дом жилой, в нём ещё есть офисы. Люди забегают домой, ныряя под сигнальную ленту.

Провода провисли над дорогой.

Специалисты Яргорэлектротранса говорят, что понадобится час-два, чтобы восстановить движение троллейбусов. Те, которые встали на месте ЧП, так пока и будут стоять, остальные на линии закольцовывают на Красной площади.

Фото: Михаил Контуев

Начальник управления городского пассажирского транспорта ДГХ мэрии Ярославля Сергей Волканевский:

— Произошёл обрыв растяжки контактной сети, троллейбусы № 1 и 9 временно производят маршрут до Красной площади.

Фото: Михаил Контуев

На место приехал глава Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин.

Фото: Михаил Контуев

Работают и сотрудники МЧС.

Фото: Михаил Контуев

Людям не разрешают заходить и выходить из дома. Говорят, есть угроза дальнейшего обрушения лесов. Но люди бегают. Объясняют, что у них неотложные дела.

Фото: Михаил Контуев

Как только движение троллейбусов восстановят, мы сообщим. Следите за обновлениями!

ТЕКСТ

Ольга Прохорова
Михаил Контуев

ТЕГИ

ветеррухнули леса

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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
9 апр 2019 в 12:53

Где хоть ветер сильный. Каряво поставили леса.

Потерявшийся Дед
9 апр 2019 в 11:02

Сижу за волгой, полный штиль.

гость
9 апр 2019 в 11:24

Сегодня ночью ветер был. У нас поле рядом, да ещё простенок. Ревел так, что будь здоров.