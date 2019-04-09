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В Ярославле на детскую площадку рухнули строительные леса: фото и видео с места ЧП

На Ярославль обрушился сильный ветер. Такой, что на одном из домов на Советской улице обрушились строительные леса.

— Они потянули за собой рекламную растяжку, а та — троллейбусные провода, — рассказали очевидцы. — Поэтому сейчас встали троллейбусы 1-го и 9-го маршрутов.

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