«Сгорел заживо»: первые подробности смертельного пожара в спальном районе Ярославля

В Ярославле произошёл пожар в Дзержинском районе. В 4-м Норском переулке у дома № 3 ранним утром загорелся сарай.



— На место происшествия для борьбы с огнём выехали несколько пожарных расчётов из трёх спасательных частей, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.



Пожарные с огнём правились быстро. Но сарай со старым барахлом успел сгореть почти полностью. Оказалось, что внутри был человек.



— Он там внутри сгорел заживо, — говорят местные жители. — Сгорел вместе с сарайкой.

