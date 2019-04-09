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Происшествия

«Сгорел заживо»: первые подробности смертельного пожара в спальном районе Ярославля

Что на данный момент известно о погибшем и причинах возгорания

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Огонь уничтожил постройку практически полностью

Фото: МЧС

В Ярославле произошёл пожар в Дзержинском районе. В 4-м Норском переулке у дома № 3 ранним утром загорелся сарай.

— На место происшествия для борьбы с огнём выехали несколько пожарных расчётов из трёх спасательных частей, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.

Пожарные с огнём правились быстро. Но сарай со старым барахлом успел сгореть почти полностью. Оказалось, что внутри был человек.

— Он там внутри сгорел заживо, — говорят местные жители. — Сгорел вместе с сарайкой.

Как стало известно изданию 76.RU, в огне погиб бомж, который жил в сгоревшей хозяйственной постройке.

— По данному факту в настоящее время проводится проверка, — сообщили следователи СУ СКР по Ярославской области. — Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём при курении.

Едва не закончился трагедией и другой пожар на Среднем посёлке. Там мужчине удалось спасти жизнь, но он всё же пострадал.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

ЧПпожарНорское

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КОММЕНТАРИИ (2)

Авдей
9 апр 2019 в 13:15

Что значит, сгорел заживо? Он до состояния пепла был в сознании?

гость
9 апр 2019 в 12:38

Бомж ? А может один из тех, кто пропал/похитили ? Кто объявлен в розыск ?