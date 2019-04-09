«Сгорел заживо»: первые подробности смертельного пожара в спальном районе Ярославля

Соберем все адовые ямы!
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылаете свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылаете свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;)
Покажите друзьям самые яркие снимки!
Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места!
Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!
Что на данный момент известно о погибшем и причинах возгорания
Огонь уничтожил постройку практически полностью
В Ярославле произошёл пожар в Дзержинском районе. В 4-м Норском переулке у дома № 3 ранним утром загорелся сарай.
— На место происшествия для борьбы с огнём выехали несколько пожарных расчётов из трёх спасательных частей, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.
Пожарные с огнём правились быстро. Но сарай со старым барахлом успел сгореть почти полностью. Оказалось, что внутри был человек.
— Он там внутри сгорел заживо, — говорят местные жители. — Сгорел вместе с сарайкой.
Как стало известно изданию 76.RU, в огне погиб бомж, который жил в сгоревшей хозяйственной постройке.
— По данному факту в настоящее время проводится проверка, — сообщили следователи СУ СКР по Ярославской области. — Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём при курении.
Едва не закончился трагедией и другой пожар на Среднем посёлке. Там мужчине удалось спасти жизнь, но он всё же пострадал.