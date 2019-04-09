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Происшествия

В Гаврилов-Яме полицейский спас заблокированного в машине малыша

Двухлетний ребенок оказался запертым в салоне

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Малыш сам заблокировал себя в машине

Фото: Александра Савельева

В УМВД России по Ярославской области поступила благодарность в адрес сотрудников ГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району. В Гаврилов-Яме в адрес полицейского благодарность написала местная жительница. Женщина благодарила за спасение ребёнка. 

Мама страшно перепугалась за малыша. Вышла из машины, чтобы протереть окна, а дверь автомобиля захлопнулась. Двухлетний сынишка нажал пальчиком кнопку сбоку — и двери оказались заблокированными. 

— Второго комплекта ключей не было, женщина позвонила в полицию. На место оперативно прибыл экипаж ГИБДД. Чтобы освободить малыша, с учетом сложившейся ситуации, сотрудники открыли дверь, минимально повредив сам автомобиль, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Но поврежденный автомобиль маму, конечно, уже не волновал. Малыша освободили, а женщина написала благодарность в адрес сотрудников.

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

детиавто

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