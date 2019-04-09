В Гаврилов-Яме полицейский спас заблокированного в машине малыша

Соберем все адовые ямы!
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылаете свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылаете свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
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Покажите друзьям самые яркие снимки!
Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места!
Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!
Двухлетний ребенок оказался запертым в салоне
Малыш сам заблокировал себя в машине
В УМВД России по Ярославской области поступила благодарность в адрес сотрудников ГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району. В Гаврилов-Яме в адрес полицейского благодарность написала местная жительница. Женщина благодарила за спасение ребёнка.
Мама страшно перепугалась за малыша. Вышла из машины, чтобы протереть окна, а дверь автомобиля захлопнулась. Двухлетний сынишка нажал пальчиком кнопку сбоку — и двери оказались заблокированными.
— Второго комплекта ключей не было, женщина позвонила в полицию. На место оперативно прибыл экипаж ГИБДД. Чтобы освободить малыша, с учетом сложившейся ситуации, сотрудники открыли дверь, минимально повредив сам автомобиль, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Но поврежденный автомобиль маму, конечно, уже не волновал. Малыша освободили, а женщина написала благодарность в адрес сотрудников.