В Гаврилов-Яме полицейский спас заблокированного в машине малыша

В УМВД России по Ярославской области поступила благодарность в адрес сотрудников ГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району. В Гаврилов-Яме в адрес полицейского благодарность написала местная жительница. Женщина благодарила за спасение ребёнка.



Мама страшно перепугалась за малыша. Вышла из машины, чтобы протереть окна, а дверь автомобиля захлопнулась. Двухлетний сынишка нажал пальчиком кнопку сбоку — и двери оказались заблокированными.

— Второго комплекта ключей не было, женщина позвонила в полицию. На место оперативно прибыл экипаж ГИБДД. Чтобы освободить малыша, с учетом сложившейся ситуации, сотрудники открыли дверь, минимально повредив сам автомобиль, — рассказали в УМВД по Ярославской области.