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Происшествия

Назвали самые аварийные места в Ярославской области

Приводим печальную статистику

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Сразу семь районов Ярославской области назвали особо аварийными

Фото: Александра Савельева

Ярославские гаишники составили карту аварийных мест в области. Сразу семь районов признали самыми аварийными: Ярославский, Ростовский, Переславский, Гаврилов-Ямский, Рыбинский, Некрасовский и Борисоглебский. Во всех этих районах зафиксировали рост происшествий. 

— По статистике за февраль 2019-го, в регионе произошло 99 ДТП с семью погибшими и 140 ранеными, — сообщается на сайте управления ГИБДД по Ярославской области. 

Больше всего трагедий случилось в Ярославле — 49 ДТП с одним погибшим и 61 пострадавшими. В феврале рост ДТП был в Ярославском районе — 11 аварий с двумя погибшими, в Ростовском районе — шесть аварий с одним погибшим, в Рыбинском районе — три аварии с тремя погибшими. 

В Большесельском, Мышкинском, Любимском, Пошехонском и Брейтовском районах, по официальной статистике, не произошло ни одного ДТП в феврале.

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