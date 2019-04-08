Назвали самые аварийные места в Ярославской области

Ярославские гаишники составили карту аварийных мест в области. Сразу семь районов признали самыми аварийными: Ярославский, Ростовский, Переславский, Гаврилов-Ямский, Рыбинский, Некрасовский и Борисоглебский. Во всех этих районах зафиксировали рост происшествий.

— По статистике за февраль 2019-го, в регионе произошло 99 ДТП с семью погибшими и 140 ранеными, — сообщается на сайте управления ГИБДД по Ярославской области.

Больше всего трагедий случилось в Ярославле — 49 ДТП с одним погибшим и 61 пострадавшими. В феврале рост ДТП был в Ярославском районе — 11 аварий с двумя погибшими, в Ростовском районе — шесть аварий с одним погибшим, в Рыбинском районе — три аварии с тремя погибшими.