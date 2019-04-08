«Умел поддержать в трудную минуту»: в Рыбинске иномарка насмерть сбила мальчика-кадета

Трагическое ДТП произошло вечером в субботу в Рыбинске. В половину десятого на проспекте Серова сбили подростка. На 14-летнего школьника наехал автомобиль «Шевроле». За рулём иномарки сидел 22-летний парень. От удара пробило лобовое стекло. Мальчика увезли на скорой.

— От полученных травм подросток скончался, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

Предварительно, полиция сообщает, что школьник переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Известно, что мальчик был кадетом местного кадетского корпуса. Его друзья и знакомые не могут поверить в его гибель.

