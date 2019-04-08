«Умел поддержать в трудную минуту»: в Рыбинске иномарка насмерть сбила мальчика-кадета

Трагическое ДТП произошло вечером в субботу в Рыбинске. В половину десятого на проспекте Серова сбили подростка. На 14-летнего школьника наехал автомобиль «Шевроле». За рулём иномарки сидел 22-летний парень. От удара пробило лобовое стекло. Мальчика увезли на скорой.
— От полученных травм подросток скончался, — сообщили в УМВД по Ярославской области.
Предварительно, полиция сообщает, что школьник переходил проезжую часть в неустановленном месте.
Известно, что мальчик был кадетом местного кадетского корпуса. Его друзья и знакомые не могут поверить в его гибель.
«Ты ушёл так рано...», «Ты всегда умел поддержать в трудную минуту», — пишут на страничке мальчика его друзья.
В некоторых группах во «ВКонтакте» открыли счёт для помощи семье подростка. Но мама школьника к этим сборам отношения не имеет — женщина сказала, что в финансовой помощи семья не нуждается.
Редакция выражает соболезнования семье погибшего ребёнка.