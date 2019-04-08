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Происшествия

«Умел поддержать в трудную минуту»: в Рыбинске иномарка насмерть сбила мальчика-кадета

ДТП в Ярославской области произошло поздним вечером

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Мальчик скончался в больнице

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Трагическое ДТП произошло вечером в субботу в Рыбинске. В половину десятого на проспекте Серова сбили подростка. На 14-летнего школьника наехал автомобиль «Шевроле». За рулём иномарки сидел 22-летний парень. От удара пробило лобовое стекло. Мальчика увезли на скорой.

— От полученных травм подросток скончался, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

Предварительно, полиция сообщает, что школьник переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Известно, что мальчик был кадетом местного кадетского корпуса. Его друзья и знакомые не могут поверить в его гибель.

«Ты ушёл так рано...», «Ты всегда умел поддержать в трудную минуту», — пишут на страничке мальчика его друзья.

В некоторых группах во «ВКонтакте» открыли счёт для помощи семье подростка. Но мама школьника к этим сборам отношения не имеет — женщина сказала, что в финансовой помощи семья не нуждается.

Редакция выражает соболезнования семье погибшего ребёнка.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Pavel
8 апр 2019 в 10:12

Сложно направо налево посмотреть. Задницу легче остановить чем автомобиль, запомните.