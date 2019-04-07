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Мусорный скандал
Проблема

В Ярославле массово жгут мусорные контейнеры: хроника ночных пожаров

Баки вспыхнули сразу в нескольких районах города

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Пожар на Некрасова

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Целая серия пожаров произошла минувшей ночью на мусорных площадках Ярославля — горели мусорные баки оператора «Хартия».

Пожары случились сразу в нескольких районах, новые вызовы поступали в течение часа.

В 23:51 загорелся бак на Некрасова,69-а. 

В 23:08 пожар на площадке у дома по улице Свердлова, 76. 

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

23.11 — возгорание на Малом Московском переулке.т

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В 22:46 — на Большой Павловской, 37.
В 22:34 — на Ползунова, у дома 11-а.

— Пострадавших нет, — уточняет управление МЧС по Ярославской области.

Жгут контейнеры на площадках не в первый раз — были уже массовые поджоги. Мусорный оператор уже считал убытки.

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