В Ярославле массово жгут мусорные контейнеры: хроника ночных пожаров

Целая серия пожаров произошла минувшей ночью на мусорных площадках Ярославля — горели мусорные баки оператора «Хартия».
Пожары случились сразу в нескольких районах, новые вызовы поступали в течение часа.
В 23:51 загорелся бак на Некрасова,69-а.
В 23:08 пожар на площадке у дома по улице Свердлова, 76.
23.11 — возгорание на Малом Московском переулке.т
В 22:46 — на Большой Павловской, 37.
В 22:34 — на Ползунова, у дома 11-а.
— Пострадавших нет, — уточняет управление МЧС по Ярославской области.
Жгут контейнеры на площадках не в первый раз — были уже массовые поджоги. Мусорный оператор уже считал убытки.