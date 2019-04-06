Повреждённые машины и обесточенные квартиры: в Ярославле под землёй взорвался электрокабель

Необычное происшествие произошло в Ярославле. Возле дома № 10 на улице Чехова под землёй взорвался элетрокабель.
— Редкий случай, но бывает и такое, — рассказала владелица повреждённого взрывом авто Кристина Глушко. — Сначала в здании дважды замкнуло свет, а через пару минут на улице произошёл взрыв. Из-под земли повалил дым. Повреждены моя машина и соседняя. Хорошо хоть, что до бензобака не дошло.
У машины девушки почти во всему корпусу авто сколы краски, трещина на переднем стекле, разбито в крошку заднее стекло — держится на тонировке.
— Из Яргорэлектросети приезжал мужчина, что-то сфотографировал и уехал, — рассказала Кристина. — Мы зафиксировали всё через ГИБДД.
Пострадали от происшествия и жители соседних домов — они на несколько часов остались без света.
— Я с собакой гулял, видел, — написал Алексей Фортунин в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». — Девушку с машиной жалко. А мы три часа без света сидели.