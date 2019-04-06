Повреждённые машины и обесточенные квартиры: в Ярославле под землёй взорвался электрокабель

Необычное происшествие произошло в Ярославле. Возле дома № 10 на улице Чехова под землёй взорвался элетрокабель.



— Редкий случай, но бывает и такое, — рассказала владелица повреждённого взрывом авто Кристина Глушко. — Сначала в здании дважды замкнуло свет, а через пару минут на улице произошёл взрыв. Из-под земли повалил дым. Повреждены моя машина и соседняя. Хорошо хоть, что до бензобака не дошло.



У машины девушки почти во всему корпусу авто сколы краски, трещина на переднем стекле, разбито в крошку заднее стекло — держится на тонировке.

