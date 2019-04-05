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Происшествия

В Рыбинске загорелся детский сад: подробности происшествия

Что стало причиной пожара

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Детский сад закрыли

Фото: Администрация Рыбинска

Сегодня утром в Рыбинске загорелся детский сад № 54. Воспламенился электрощит, расположенный на лестничном марше. К счастью, в этот момент в здании никого не было, кроме повара. Она и вызвала пожарных.

— Детей на момент возникновения пожара в здании не было. Возгорание удалось локализовать быстро, распространения огня на перекрытия и кровлю здания, к счастью, смогли пожарные избежать. Мы сразу поставили в известность родителей. Детей, а их здесь 83, мы распределили по ближайшим садикам № 34 и № 92, — пояснила директор департамента образования администрации Рыбинска Римма Брядовая.

Сильно пострадал второй этаж

Фото: Администрация Рыбинска

Ущерб пока не подсчитали. В пожаре сильно пострадала раздевалка. На лестничном проёме закопчены стены и потолок. На время ремонта детский сад будет закрыт.

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