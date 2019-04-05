В Рыбинске загорелся детский сад: подробности происшествия

Сегодня утром в Рыбинске загорелся детский сад № 54. Воспламенился электрощит, расположенный на лестничном марше. К счастью, в этот момент в здании никого не было, кроме повара. Она и вызвала пожарных.



— Детей на момент возникновения пожара в здании не было. Возгорание удалось локализовать быстро, распространения огня на перекрытия и кровлю здания, к счастью, смогли пожарные избежать. Мы сразу поставили в известность родителей. Детей, а их здесь 83, мы распределили по ближайшим садикам № 34 и № 92, — пояснила директор департамента образования администрации Рыбинска Римма Брядовая.

