«Раз задавит, два задавит, а потом привыкнете». Ярославна дважды за 3 года пострадала от троллейбуса

В Ярославле женщина ищет свидетелей ДТП. Вчера около 8:35 утра её сбил троллейбус. Ольга Тувина стояла на тротуаре у остановки «6-й микрорайон» в районе дома № 105 по Ленинградскому проспекту. Внезапно водитель заехал на тротуар и кабиной сбил женщину с ног. Ольга получила ссадины и ушибы. Вдобавок к этому женщина разбила телефон.



— Водитель говорит, что хлопок слышал, но упала я, говорит он, вероятно, сама, — передаёт слова водителя Ольга.



Три года назад Ольга уже пострадала от троллейбуса. Она ударилась о стойку внутри салона, когда транспорт резко затормозил. По словам Ольги, ушиб был настолько сильным, что она месяц была на больничном. После этого случая женщина каждый год ходит на реабилитацию в больницу. На этот раз ярославна намерена отправиться в суд за компенсацией.

