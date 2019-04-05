5 апреля пятница
СЕЙЧАС +10°С
usd 65.33
eur 73.42
  • 26 марта 2019

    Теперь можно делиться фоточками!

    Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;)
    Покажите друзьям самые яркие снимки!

    23 марта 2019

    Вы читаете лучших!

    Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места!
    Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!

    12 декабря 2018

    Мы обновили сайт!

    Друзья, 76.RU сегодня перешёл на новый дизайн — чтобы вам было удобнее нас читать. Все ещё непривычное, поэтому мы создали для вас короткий и понятный путеводитель по сайту.

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +10°С
usd 65.33
eur 73.42
Происшествия

«Раз задавит, два задавит, а потом привыкнете». Ярославна дважды за 3 года пострадала от троллейбуса

Женщина ищет свидетелей ДТП

Поделиться

659
1 Обсудить

Все новости

Все новости

Женщине назначили физиопроцедуры на плечо

Фото: Ольга Тувина/fb.com, Александра Савельева

В Ярославле женщина ищет свидетелей ДТП. Вчера около 8:35 утра её сбил троллейбус. Ольга Тувина стояла на тротуаре у остановки «6-й микрорайон» в районе дома № 105 по Ленинградскому проспекту. Внезапно водитель заехал на тротуар и кабиной сбил женщину с ног. Ольга получила ссадины и ушибы. Вдобавок к этому женщина разбила телефон.

— Водитель говорит, что хлопок слышал, но упала я, говорит он, вероятно, сама, — передаёт слова водителя Ольга.

Три года назад Ольга уже пострадала от троллейбуса. Она ударилась о стойку внутри салона, когда транспорт резко затормозил. По словам Ольги, ушиб был настолько сильным, что она месяц была на больничном. После этого случая женщина каждый год ходит на реабилитацию в больницу. На этот раз ярославна намерена отправиться в суд за компенсацией.

— Перефразирую стишок Веры Полозковой:
Если вас троллейбус давит,
Вы, конечно, вскрикнете,
Раз задавит, два задавит,
А потом привыкнете, — написала в соцсетях Ольга Тувина.

На этой неделе в один день в центре Ярославля автобус и троллейбус сбили людей. Подробности.

По теме

ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

троллейбусДТП с троллейбусом

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
5 апр 2019 в 14:48

Приветствуем новую сутяжницу!