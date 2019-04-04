В Ярославле легковушка влетела под грузовик: пострадали два человека

Сегодня ночью на Московском проспекте в Ярославле произошло ДТП — в грузовик врезалась легковушка.

Всё случилось в половину двенадцатого около дома 163. За рулем «Рено-Логана» сидел 53-летний мужчина. Он почему-то не заметил, что впереди грузовик с полуприцепом стоит на «аварийке» — мигает аварийной сигнализацией. И врезался в него. Машину подмяло под прицеп грузовика. Разбита вся передняя часть.



— В результате ДТП госпитализированы с травмами водитель автомашины «Рено-Логан» и пассажир данной автомашины, 44-летний мужчина, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.