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Происшествия

В Ярославле легковушка влетела под грузовик: пострадали два человека

Подробности ночной аварии на Московском проспекте

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От легкового автомобиля почти ничего не осталось

Фото: УМВД по Ярославской области

Сегодня ночью на Московском проспекте в Ярославле произошло ДТП — в грузовик врезалась легковушка.

Всё случилось в половину двенадцатого около дома 163. За рулем «Рено-Логана» сидел 53-летний мужчина. Он почему-то не заметил, что впереди грузовик с полуприцепом стоит на «аварийке» — мигает аварийной сигнализацией. И врезался в него. Машину подмяло под прицеп грузовика. Разбита вся передняя часть. 

— В результате ДТП госпитализированы с травмами водитель автомашины «Рено-Логан» и пассажир данной автомашины, 44-летний мужчина, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Специалисты сейчас выясняют все обстоятельства аварии.

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

ДТП

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КОММЕНТАРИИ (1)

виктор
4 апр 2019 в 10:05

В половину двенадцатого

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