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В Ярославле полуторагодовалый ребёнок заперся в квартире один с большой собакой

Чтобы открыть дверь, пришлось вызвать спасателей: видео

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Малыш запер дверь, пока мама на минутку вышла из квартиры

Фото: Центр гражданской защиты

Спасатели Центра гражданской защиты выручили из беды ребёнка и собаку.

— Полуторагодовалый малыш закрыл блокиратор замка на входной двери, когда мама на минутку вышла из квартиры выбросить мусор, — рассказали в Центре гражданской защиты.

Женщина не смогла самостоятельно открыть дверь и вызвала спасателей. Во время спасательной операции все очень переживали — малыш плакал в квартире, мама старалась его успокоить, но сама едва сдерживала слёзы, а собака громко лаяла, охраняя ребёнка от посторонних. К счастью, на открытие двери спасателям понадобилось меньше минуты.

— Если в доме есть маленький ребенок или пожилой человек, снимайте блокираторы и щеколды с дверей, чтобы не оказаться в подобной ситуации, — советуют в Центре гражданской защиты.

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ТЕГИ

ребёнок

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