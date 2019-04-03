В Ярославле полуторагодовалый ребёнок заперся в квартире один с большой собакой

Спасатели Центра гражданской защиты выручили из беды ребёнка и собаку.



— Полуторагодовалый малыш закрыл блокиратор замка на входной двери, когда мама на минутку вышла из квартиры выбросить мусор, — рассказали в Центре гражданской защиты.



Женщина не смогла самостоятельно открыть дверь и вызвала спасателей. Во время спасательной операции все очень переживали — малыш плакал в квартире, мама старалась его успокоить, но сама едва сдерживала слёзы, а собака громко лаяла, охраняя ребёнка от посторонних. К счастью, на открытие двери спасателям понадобилось меньше минуты.

