«Боимся за своих детей»: в Ярославле женщина угрожала соседям взрывом газа

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Больше всего жильцы подъезда опасаются за своих детей
Фото: Александра Савельева
Жители дома 41 на улице Панина в Ярославле не могут спокойно спать: причиной стала соседка, угрожающая пустить газ и взорвать дом. Неадекватное поведение женщины напугало жильцов, и они разместили пост в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте».
— Женщина по ночам обрезает интернет-кабели во всем подъезде, с балкона выкидывает стекла, доски и мусор во двор, где гуляют дети, — написали жильцы пятиэтажки. — На все разговоры угрожает жильцам пуском газа.
45-летняя женщина переехала в квартиру на втором этаже года два назад. С соседями не дружила.
— Она всегда вела себя достаточно агрессивно, — рассказала жительница дома Юлия. — Разговаривала с соседями исключительно матом. Но с марта начался какой-то кошмар.
Женщина замуровала продух в подвал, заложив окно бетоном. Когда соседи расковыряли окошечко, женщина завалила его камнями.
Как говорят соседи, из-за неё по стояку не было отопления, но пустить в свою квартиру аварийную службу женщина отказалась.
— В ее почтовом ящике сегодня можете обнаружить предписание управдома о допуске в квартиру, — рассказала Виктория Осипова. — Всего не перечислить, что она творит! Я лично принимала участие в оказании помощи в опросе соседей! Угрожает всех нас взорвать и, цитирую: «Оторвать бошки»! Мы, по ее словам, пускаем ей газ, тайно проникаем к ней в квартиру и ломаем мебель.
Соседи говорят, что вызывали участкового, на женщину написали заявление.
— Заявление в полицию мы написали по разным фактам, в том числе об угрозе жизни, — рассказала Виктория. — Боимся за своих детей.
Вчера вечером женщину, запугавшую соседей, увезли, а жильцы дома гадают, надолго ли к ним вернулось спокойствие.