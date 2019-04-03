«Боимся за своих детей»: в Ярославле женщина угрожала соседям взрывом газа

Больше всего жильцы подъезда опасаются за своих детей

Жители дома 41 на улице Панина в Ярославле не могут спокойно спать: причиной стала соседка, угрожающая пустить газ и взорвать дом. Неадекватное поведение женщины напугало жильцов, и они разместили пост в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте».

— Женщина по ночам обрезает интернет-кабели во всем подъезде, с балкона выкидывает стекла, доски и мусор во двор, где гуляют дети, — написали жильцы пятиэтажки. — На все разговоры угрожает жильцам пуском газа.

Соседи говорят, что женщина скинула с балкона стёкла Фото: Александра Савельева

45-летняя женщина переехала в квартиру на втором этаже года два назад. С соседями не дружила.



— Она всегда вела себя достаточно агрессивно, — рассказала жительница дома Юлия. — Разговаривала с соседями исключительно матом. Но с марта начался какой-то кошмар.

Под балконом валяются несколько мелких осколков. Фото: Александра Савельева

Женщина замуровала продух в подвал, заложив окно бетоном. Когда соседи расковыряли окошечко, женщина завалила его камнями.

Как говорят соседи, из-за неё по стояку не было отопления, но пустить в свою квартиру аварийную службу женщина отказалась.

— В ее почтовом ящике сегодня можете обнаружить предписание управдома о допуске в квартиру, — рассказала Виктория Осипова. — Всего не перечислить, что она творит! Я лично принимала участие в оказании помощи в опросе соседей! Угрожает всех нас взорвать и, цитирую: «Оторвать бошки»! Мы, по ее словам, пускаем ей газ, тайно проникаем к ней в квартиру и ломаем мебель.

Замурованное отверстие в подвале стало последней каплей Фото: Александра Савельева

Соседи говорят, что вызывали участкового, на женщину написали заявление.

— Заявление в полицию мы написали по разным фактам, в том числе об угрозе жизни, — рассказала Виктория. — Боимся за своих детей. Вчера вечером женщину, запугавшую соседей, увезли, а жильцы дома гадают, надолго ли к ним вернулось спокойствие.

