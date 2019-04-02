В Ярославской области на пожаре погибла 13-летняя девочка, её родители и брат в больнице

Сегодня ночью в Ярославской области сгорел частный дом в посёлке Борисоглебский. Как стало известно изданию 76.RU, в огне погибла 13-летняя девочка, а её родители и 16-летний брат в тяжёлом состоянии доставлены в больницу.



— Возгорание произошло в 23 часа 42 минуты, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. Горел дом № 20 на улице Транспортной. Для тушения огня привлекались специалисты из двух пожарно-спасательных частей.



По факту смерти девочки на пожаре следователи возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности».



— В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области. — Выясняются все обстоятельства произошедшего.

