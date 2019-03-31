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Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

Частный самолет, на борту которого была топ-менеджер, разбился во время посадки

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Наталии Филевой было 55 лет

Фото: Стас Соколов / НГС

Вечером 31 марта в авиакатастрофе погибла топ-менеджер и совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева, сообщает РБК. Частный самолет, на котором находилась сибирячка, разбился во время захода на посадку в аэропорту Эгельсбах в районе Франкфурта-на-Майне.

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Официально имена погибших полиция пока не называет. Но, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, вместе с Наталией в бизнес-джете летел её отец Валерий Карачев, а пилота звали Андрей Дикун. 

Глава Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сделал пост на своей странице в Twitter, в котором признался, что гибель Наталии Филевой — это личная трагедия для него. 

«От имени своих коллег по «Роскосмосу» выражаю искренние соболезнования супругу и семье Наташи Филёвой. Она была великим энтузиастом авиации и космонавтики, и для всех нас её гибель — личная трагедия», — 

Основатель того самого The Bell Елизавета Осетинская рассказала о том, какой запомнила Наталию Филеву. 

Журналист интернет-издания The Bell Петр Мироненко вспомнил, как встречался с Наталией Филевой по работе. 

Представитель Германской службы безопасности полетов сообщил журналистам ТАСС, что причиной крушения самолета мог стать неаккуратный маневр пилота. 

«Могу предположить, что, возможно, во время поворота пилот потерял по какой-то причине контроль над самолетом», — сказал собеседник агентства.

Главный редактор отраслевого портала Avia.ru Роман Гусаров назвал гибель Наталии Филевой огромной потерей не только для её родных и компании, но и для всей страны.

Видео с места крушения появилось на сайте местного издания hessenschau.de.

Видео с места крушения, опубликованное на hessenschau.de

Пресс-секретарь Немецкой авиадиспетчерской службы Кристиана Хоппе подтвердила, что самолет прилетел в Германию из Франции — из Канн.

Те, кто был лично знаком с Наталией, не могут поверить в случившееся. Вот что написал глава авторитетного аналитического агентства Aviaport Олег Пантелеев на своей странице в Facebook:

Немецкий сайт hessenschau.de публикует первые фото с места крушения самолета. Ранее сообщалось, что самолет упал на поле спаржи и полностью сгорел. Как пишут журналисты издания, в 15.22 пилот самолета сообщил авиадиспетчеру, что отключает автопилот и берет штурвал на себя (авторы отмечают, что это нормальное явление). Приблизительно в 15.30 самолет пропал с радара.

Место крушения самолета, в котором была совладелица S7 Наталия Филёва. Фото Bild © Michael Seeboth с сайта hessenschau.de

Бизнес-джет Epic LT Dinasty - это турбовинтовой одномоторный самолет, который выпускают в Америке, первый полет модель совершила в 2004 году. Самолет вмещает в себя 6 человек (1 пилот и 5 пассажиров), он способен развивать скорость до 680 км\ч и преодолевать до 3,4 тысячи километров. 

По данным сервиса Flightradar, бортовой номер разбившегося самолета Epic-LT — RA2151G. 24 марта 2015 года этот самолет уже попадал в авиапроисшествие — он приземлился в «Домодедово» со сломанным шасси и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Издание Life News тогда заявляло, что за штурвалом самолета был сам Владислав Филёв, которые прилетел в Россию из города Брно (Чехия).

Предположительно, именно на этом самолете разбилась Наталия Филёва. Фото с сайта airliners.net

Несмотря на то, что компания S7 уже много лет назад стала московской, поменяв бизнес-прописку, супруги Филёвы время от времени делали пожертвования городу, в котором зародился их бизнес. В прошлом году Наталия Филёва подарила новосибирцам 2 медицинские машины, каждая из которых стоила по 5 миллионов рублей.

Наталия Филёва в прошлом году подарила Новосибирску два медицинских автомобиля

Фото: Мария Морсина

По данным Frankfurter Neue Presse, 6-местный самолет Epic-LT прилетел во Франкфурт-на-Майне из Франции, он потерпел крушения неподалеку от аэропорта Эгельсбах, к северо-западу от Эрцхаузена. На борту, по предварительным данным, были 3 человека, все они погибли. Как сообщают немецкие СМИ, к расследованию причин происшествия подключилось Федеральное управление экспертизы воздушных судов.

Согласно данным «Контур.Фокус», Наталия Филева является совладелицей и председателем совета директоров созданной в 2005 году на базе «Сибири» группы компаний S7. Второй учредитель — ее муж Владислав. По данным за 2017 год, чистая прибыль компании составила 2,8 млрд (судя по всему, не изменившись с предыдущего года). А за прошлый год авиакомпании группы (сюда также входит «Глобус») обслужили 16 млн пассажиров. Авиакомпания является одним из лидеров в России по авиаперевозкам. 

Причины ЧП до сих пор неизвестны. Напомним, что накануне, 26 марта, в аэропорту Франкфурта-на-Майне отменили, по данным РИА Новости, 54 рейса из-за проблем с программным обеспечением в авиадиспетчерской службе Германии.

Наталия Филева родилась 27 ноября 1963 года в Новосибирске, здесь же закончила Новосибирский электротехнический институт, получив специальность инженер-радиомеханик. Как писали «Ведомости», в начале 90-х она работала в новосибирском Гарантбанке.

«В 1997 году супруги Наталия и Владислав Филёвы выкупили у сотрудников акции авиакомпании «Сибирь». После кризиса 1998 года они стали владельцами контрольного пакета предприятия и занялись развитием бизнеса за счёт поглощения мелких авиаперевозчиков. В 2006 году на базе подразделений «Сибири» возникла группа S7, компания провела ребрендинг», — писал Forbes в прошлом году.

Парк самолетов Филёвы в конце 90-х расширяли в том числе за счет обанкротившихся мелких авиапредприятий - «Саяна», «Энкора», а также авиакомпаний Барнаула, Кемерова и Томска.

Также, если верить изданию Bild, неподалеку от места падения самолета патрульная машина полиции, которая ехала на место ЧП, попала в смертельное ДТП - в нее врезалась встречная машина. Полицейские получили тяжелые ранения, по крайней мере двое пассажиров врезавшейся в них машины погибли.

Фото патрульной машины, которая, по версии издания, попала в ДТП по дороге на место крушения самолета

Фото: Борис Росслер / dpa с сайта Bild.de

По сообщению изданию Bild, самолет упал на поле спаржи. Европейские СМИ сообщают о трех погибших, среди которых, предположительно, отец Наталии Филёвой. Легкий самолет Epic-LT упал в 15:30 по местному времени.

Наталии Филёвой было 55 лет, у нее двое детей и муж — предприниматель Владислав Филёв. В октябре прошлого года журнал Forbes включил Наталию в рейтинг богатейших женщин России, она заняла 4-ю строчку с состоянием в 600 миллионов долларов.

Как сообщили НГС в пресс-службе авиакомпании, пока об авиакатастрофе известно немногое. 

«31 марта 2019 года при заходе на посадку частного самолета Epic-LT в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) в возрасте 55 лет погибла акционер S7 Airlines Филева Наталия Валерьевна. Обстоятельства трагедии пока неизвестны.


Команда холдинга S7 Group выражает глубочайшие соболезнования семье и близким. Образ Наталии Валерьевны как яркого неравнодушного лидера и прекрасного человека навсегда останется в памяти сотрудников, это невосполнимая утрата для всего коллектива. Расследование происшествия будет проводиться международной комиссией в установленном порядке при участии российских авиационных властей», — заявили НГС в компании S7.

НГС.НОВОСТИ
Фото Стаса Соколова

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