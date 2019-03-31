Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

Глава Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сделал пост на своей странице в Twitter, в котором признался, что гибель Наталии Филевой — это личная трагедия для него.

«От имени своих коллег по «Роскосмосу» выражаю искренние соболезнования супругу и семье Наташи Филёвой. Она была великим энтузиастом авиации и космонавтики, и для всех нас её гибель — личная трагедия», —

