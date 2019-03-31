Люди встали на сторону девушки: реакция соцсетей на авторазборки в Ярославле

Материал собрал множество комментариев. Люди осуждают мужчину и встают на сторону девушки. Мы собрали самые яркие комментарии с нашего сайта и из официальной группы в соцсетях.

Скандальную разборку между мужчиной на иномарке и 24-летней девушкой на «Ладе» активно обсуждают ярославцы. Напомним, конфликт случился в центре Ярославля на улице Салтыкова-Щедрина возле дома № 46. Автомобилисты не смогли разъехаться на узкой дороге. После чего мужчина выбежал из машины и набросился на хрупкую девушку . Сильных увечий он ей не нанёс, но ярославна всё равно написала заявление в полицию.

Екатерина Половникова: «Я считаю, что после определённого возраста, примерно после 55 — 60, нужно повторно подтверждать право на управление автомобилем. В пожилом возрасте люди слишком рассеяны, и не каждый правильно оценивает обстановку на дороге».

Антон Кузнецов: «Сходил бы он в ГАИ и отдал бы водительское со словами: "Водить — это не мое"».

Павел Белоусов: «Надо уважительно к девушкам и женщинам относиться. Особенно когда они правы».

Пользователь с сайта: «Похоже, что она неуважительно ему жестикулировала. Жестами тоже можно люлей выпросить».

Ольга Соколова: «Есть такие неуравновешенные на дороге, самому не сообразить, что ли, было отъехать и пропустить. А еще как увидят, что девушка или женщина, и давай орать. Быдло. Жалко, не огромный мужик ему попался».

Анна: «По большому счету девочка пропустила женщину с ребенком и съехала на обочину! Мужик просто неадекватный!»

Гость: «Люди, как бы там ни было, в первую очередь нужно оставаться Человеком. А этого даже мужиком не назовешь, на девушку руку поднять...»