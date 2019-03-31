В Ярославской области школьник утонул, провалившись под лёд: подробности страшной трагедии

Сегодня на реке Нерль в Переславском районе под лёд провалился 13-летний ребёнок. Мальчик вместе со своим другом гулял по речке. На берегу стоял знак, запрещающий выходить на лёд. Но дети даже внимания на него не обратили. Когда они стали переходить водоём, лёд под ногами треснул, и дети упали в ледяную воду. Один мальчик чудом смог выкарабкаться из воды, а второй, к сожалению, утонул.





— На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Также проводятся мероприятия, направленные на поиск и извлечение из воды тела погибшего ребенка, — сообщили в управлении Следственного комитета России по Ярославской области.