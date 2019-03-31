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Расстался с девушкой и пропал: в Ярославле объявили поиски 22-летнего парня

Приметы Романа Матвиенко

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Вся семья ждёт возвращения Романа

Фото: Роман Матвиенко/Vk.com

В Ярославле и области объявили в розыск 22-летнего Романа Матвиенко. Парень пропал в марте — не выходит на связь с родственниками. Родные Романа живут в Алтайском крае, но полагают, что находиться он может именно в Ярославле.

— Сюда он переехал к девушке, но в августе они расстались. А так как была работа, здесь и остался, — говорят.

Приметы Романа: рост 175–180 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет: возможно, черная куртка или черная куртка с красными вставками, джинсы. 

Всех, кто знает что-то о местонахождении Романа, просят позвонить в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району: 8(4852) 73–02–02.

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