Расстался с девушкой и пропал: в Ярославле объявили поиски 22-летнего парня

В Ярославле и области объявили в розыск 22-летнего Романа Матвиенко. Парень пропал в марте — не выходит на связь с родственниками. Родные Романа живут в Алтайском крае, но полагают, что находиться он может именно в Ярославле.

— Сюда он переехал к девушке, но в августе они расстались. А так как была работа, здесь и остался, — говорят.

Приметы Романа: рост 175–180 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет: возможно, черная куртка или черная куртка с красными вставками, джинсы.