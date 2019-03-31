«Эпидемия какая-то»: в Ярославле пропали сразу три школьницы

На этой неделе в Ярославле в поиск объявили сразу трёх школьниц. Девочки ушли из дома и до сих пор не вернулись. Публикуем их фотографии и ориентировки.



Севинч Дадамирзаева



15-летнюю Севинч Дадамирзаеву родные ищут почти три месяца. 3 января девушка ушла из дома в Красноперекопском районе и не вернулась.

