«Эпидемия какая-то»: в Ярославле пропали сразу три школьницы

Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;) Покажите друзьям самые яркие снимки!
23 марта 2019
Вы читаете лучших!
Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места! Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!
12 декабря 2018
Мы обновили сайт!
Друзья, 76.RU сегодня перешёл на новый дизайн — чтобы вам было удобнее нас читать. Все ещё непривычное, поэтому мы создали для вас короткий и понятный путеводитель по сайту.
На этой неделе в Ярославле в поиск объявили сразу трёх школьниц. Девочки ушли из дома и до сих пор не вернулись. Публикуем их фотографии и ориентировки.
Севинч Дадамирзаева
15-летнюю Севинч Дадамирзаеву родные ищут почти три месяца. 3 января девушка ушла из дома в Красноперекопском районе и не вернулась.
— На вид девушке 15–16 лет, — рассказали волонтёры поискового отряда «Ярспас». — Рост 160 сантиметров, среднего телосложения, короткая стрижка, волосы чёрные, глаза карие. Из особых примет — родинка над губой с правой стороны.
Наталья Золотова
20 марта 16-летняя Наташа ушла из дома. Сейчас её разыскивает следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.
— Приметы девушки: на вид 17–18 лет, плотного телосложения, волосы темные, ниже плеч, — сообщают следователи.
Ранее Наташу уже разыскивала полиция. В начале сентября она с фингалом ушла из больницы, в которой лечилась.
Анастасия Чумакова
Девушка пропала 21 марта. 16-летнюю ярославну последний раз видели в Ленинском районе. На странице Насти в социальной сети «ВКонтакте» написано, что она увлекается графическим дизайном.
— Эпидемия какая-то, — написала в группе поискового отряда «ЯрСпас» Лилия Данго.