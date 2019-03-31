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«Эпидемия какая-то»: в Ярославле пропали сразу три школьницы

К поискам подключились волонтёры и следственный комитет

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Девочкам по 15–16 лет

Фото: коллаж — Анастасия Тихомирова

На этой неделе в Ярославле в поиск объявили сразу трёх школьниц. Девочки ушли из дома и до сих пор не вернулись. Публикуем их фотографии и ориентировки.

Севинч Дадамирзаева

15-летнюю Севинч Дадамирзаеву родные ищут почти три месяца. 3 января девушка ушла из дома в Красноперекопском районе и не вернулась.

Фото: «ЯрСпас»

— На вид девушке 15–16 лет, — рассказали волонтёры поискового отряда «Ярспас». — Рост 160 сантиметров, среднего телосложения, короткая стрижка, волосы чёрные, глаза карие. Из особых примет — родинка над губой с правой стороны.

Наталья Золотова

Фото: Следственный комитет ЯО

20 марта 16-летняя Наташа ушла из дома. Сейчас её разыскивает следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.

— Приметы девушки: на вид 17–18 лет, плотного телосложения, волосы темные, ниже плеч, — сообщают следователи.

Ранее Наташу уже разыскивала полиция. В начале сентября она с фингалом ушла из больницы, в которой лечилась.

Анастасия Чумакова 

Возможно, на лице пирсинг — у девушки проколот нос

Фото: Следственный комитет ЯО

Девушка пропала 21 марта. 16-летнюю ярославну последний раз видели в Ленинском районе. На странице Насти в социальной сети «ВКонтакте» написано, что она увлекается графическим дизайном.

— Эпидемия какая-то, — написала в группе поискового отряда «ЯрСпас» Лилия Данго.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Mel
31 март 2019 в 09:38

Это не эпидемия - это итог разнузданности в воспитании! Возможно - проколот нос, родители даже не знают, что где у неё проколото! Уделяйте больше внимания детям, чаще разговаривайте с ними, не думайте - что воспитанием должна заниматься только школа, в семье должно царить доверие и доброта!

Инженер1
31 март 2019 в 09:32

Вясна, потеплело...

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