В Ярославле почти три месяца разыскивают девушку с родинкой над губой

В Ярославле волонтёры разыскивают 15-летнюю Севинч Дадамирзаеву. Девушка ушла из дома в Красноперекопском районе 3 января, до сих пор её родные не знают, где она и что с ней.



— На вид девушке 15–16 лет, — рассказали волонтёры поискового отряда «Ярспас». — Рост 160 сантиметров, среднего телосложения, короткая стрижка, волосы чёрные, глаза карие. Из особых примет — родинка над губой с правой стороны.



Выходя из дома, девушка была одета в чёрную дублёнку с капюшоном, чёрный платок, чёрную толстовку, узкие синие джинсы и чёрные ботинки.

