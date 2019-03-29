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В Ярославле почти три месяца разыскивают девушку с родинкой над губой

Ярославцы заинтересовались, почему искать девушку начали только сейчас

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Девушка вышла из дома 3 января и исчезла

Фото: Ярспас/Vk.com

В Ярославле волонтёры разыскивают 15-летнюю Севинч Дадамирзаеву. Девушка ушла из дома в Красноперекопском районе 3 января, до сих пор её родные не знают, где она и что с ней.

— На вид девушке 15–16 лет, — рассказали волонтёры поискового отряда «Ярспас». — Рост 160 сантиметров, среднего телосложения, короткая стрижка, волосы чёрные, глаза карие. Из особых примет — родинка над губой с правой стороны.

Выходя из дома, девушка была одета в чёрную дублёнку с капюшоном, чёрный платок, чёрную толстовку, узкие синие джинсы и чёрные ботинки.

После появления информации о поисках Севинч на странице «Ярспаса» в соцсетях пользователей заинтересовало, почему девушку, пропавшую почти три месяца назад, начали искать только сейчас.

— Мы начинаем поиск и публикуем пост о пропавшем человеке сразу после получения заявки, — ответили волонтёры.

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