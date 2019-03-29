Даже не затормозил: судили 22-летнего переславца, который насмерть сбил ребёнка на велосипеде

Трагедия случилась ещё в 2017 году. 20-летний водитель внедорожника гнал по одной из крупных городских магистралей Переславля-Залесского. Навстречу ему ехал 15-летний мальчик на велосипеде. Столкновения было не избежать — подросток скончался мгновенно. Внедорожник «Мицубиси-Аутлендер» ехал со скоростью не менее 123 километров в час.



Молодого водителя отправили в колонию-поселение на 1 год и 6 месяцев. Также ему нельзя будет садиться за руль три года.



— В основу вины водителя автомобиля положены как грубое нарушение им скоростного режима, так и непринятие мер к экстренному торможению. Суд при назначении наказания наряду с остальными обстоятельствами также учел вину велосипедиста, осуществившего выезд на автодорогу в нарушение Правил дорожного движения, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

