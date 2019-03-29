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Даже не затормозил: судили 22-летнего переславца, который насмерть сбил ребёнка на велосипеде

Подробности трагедии в Ярославской области

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ДТП случилось в конце мая 2017 года на улице Кардовского

Фото: УГИБДД по Ярославской области 

Трагедия случилась ещё в 2017 году. 20-летний водитель внедорожника гнал по одной из крупных городских магистралей Переславля-Залесского. Навстречу ему ехал 15-летний мальчик на велосипеде. Столкновения было не избежать — подросток скончался мгновенно. Внедорожник «Мицубиси-Аутлендер» ехал со скоростью не менее 123 километров в час.

Молодого водителя отправили в колонию-поселение на 1 год и 6 месяцев. Также ему нельзя будет садиться за руль три года.

— В основу вины водителя автомобиля положены как грубое нарушение им скоростного режима, так и непринятие мер к экстренному торможению. Суд при назначении наказания наряду с остальными обстоятельствами также учел вину велосипедиста, осуществившего выезд на автодорогу в нарушение Правил дорожного движения, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
29 март 2019 в 13:24

Разве за превышение скоростного режима сажают? Да здравствует наш суд..... и так далее

Василий
29 март 2019 в 12:42

Беспредел.
В чем вина водителя в ДТП?
Если бы велосипедист не выехал в нарушение правил на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, никакого ДТП не было бы.
По умолчанию сел за руль - виноват.
Страна недобитых чекистов. Родился - уже виноват

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