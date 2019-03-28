Фура воткнулась в землю: на трассе М-8 случилось мощное ДТП с пострадавшими

Сегодня утром около 06:45 на трассе М-8 случилось жёсткое ДТП. На 154 километре дороги иномарка «Тойота» столкнулась с фурой. От мощного удара легковушка разбилась вдребезги, а большегруз вылетел в кювет. Кабина фуры наклонилась так, что задние колёса машины не достают до асфальта.



— В результате ДТП водитель автомашины «Тойота» женщина 1961 года рождения с травмами госпитализирована. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

