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Происшествия

Фура воткнулась в землю: на трассе М-8 случилось мощное ДТП с пострадавшими

Подробности аварии под Переславлем

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Легковушка отлетела на несколько метров

Фото: УМВД России по Ярославской области

Сегодня утром около 06:45 на трассе М-8 случилось жёсткое ДТП. На 154 километре дороги иномарка «Тойота» столкнулась с фурой. От мощного удара легковушка разбилась вдребезги, а большегруз вылетел в кювет. Кабина фуры наклонилась так, что задние колёса машины не достают до асфальта.

— В результате ДТП водитель автомашины «Тойота» женщина 1961 года рождения с травмами госпитализирована. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Водитель фуры не пострадал

Фото: УМВД России по Ярославской области

Похожее ДТП с пострадавшими случилось на прошлой неделе в Брагино. Там водитель «Тойоты» влетел в ограждение, а потом в фуру.

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