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Происшествия

На руках вынесли с поля: в Ярославле полицейские спасли заблудившуюся бабушку

Для пенсионерки врубили сирену на служебной машине

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Бабуля застряла в снегу

Фото: Александра Савельева

В Заволжском районе Ярославля полицейские развернули целую операцию по спасению 82-летней бабушки.

Пожилая женщина, поехав вечером домой, вышла из маршрутки не на той остановке. Оказалась в районе Твериц и, чтобы сократить путь, решила пойти через поле. И пропала.

Её дочь дома забеспокоилась — очень уж долго мама добиралась до дома. Выяснилось, что бабуля застряла в снегу и не может выбраться. На помощь семья позвала полицию.

— Для поиска пенсионерки прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и МЧС, вместе с дочерью пенсионерки стали ее искать. Пожилая женщина была все время на связи и поясняла, как она слышит звуки сирены, включенной на полицейской автомашине, — рассказали в УМВД по Ярославской области. — Благодаря этому обнаружили женщину, вынесли ее на руках с поля. На место прибыла бригада скорой медицинский помощи.

Бабушка, к счастью, не пострадала. Её отправили домой.

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ТЕКСТ

Ольга Прохорова

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спасли бабушкуполицейские

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