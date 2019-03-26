На руках вынесли с поля: в Ярославле полицейские спасли заблудившуюся бабушку

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Для пенсионерки врубили сирену на служебной машине
Бабуля застряла в снегу
В Заволжском районе Ярославля полицейские развернули целую операцию по спасению 82-летней бабушки.
Пожилая женщина, поехав вечером домой, вышла из маршрутки не на той остановке. Оказалась в районе Твериц и, чтобы сократить путь, решила пойти через поле. И пропала.
Её дочь дома забеспокоилась — очень уж долго мама добиралась до дома. Выяснилось, что бабуля застряла в снегу и не может выбраться. На помощь семья позвала полицию.
— Для поиска пенсионерки прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и МЧС, вместе с дочерью пенсионерки стали ее искать. Пожилая женщина была все время на связи и поясняла, как она слышит звуки сирены, включенной на полицейской автомашине, — рассказали в УМВД по Ярославской области. — Благодаря этому обнаружили женщину, вынесли ее на руках с поля. На место прибыла бригада скорой медицинский помощи.
Бабушка, к счастью, не пострадала. Её отправили домой.