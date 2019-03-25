Ярославскому школьнику, на которого набросился военный с ножом, требуется психологическая помощь

Мама 15-летнего мальчика, на которого напал пьяный мужчина с ножом, рассказала, в каком состоянии находится её сын. Напомним, происшествие случилось в начале марта в арке Знаменской башни. Как позже рассказал источник 76.RU в правоохранительных органах, нападавший мужчина — действующий военный.



— Чувствует себя удовлетворительно, ему нужна психологическая помощь, — написала мама мальчика в переписке в соцсетях.



Подростка прооперировали в тот же день. Он до сих пор находится на лечении в больнице.

