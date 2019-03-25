Ярославскому школьнику, на которого набросился военный с ножом, требуется психологическая помощь

Мы обновили сайт!
Друзья, 76.RU сегодня перешёл на новый дизайн — чтобы вам было удобнее нас читать. Все ещё непривычное, поэтому мы создали для вас короткий и понятный путеводитель по сайту.
Мама 15-летнего мальчика рассказала, в каком состоянии находится её сын
Мальчик шёл с друзьями в сторону улицы Кирова
Мама 15-летнего мальчика, на которого напал пьяный мужчина с ножом, рассказала, в каком состоянии находится её сын. Напомним, происшествие случилось в начале марта в арке Знаменской башни. Как позже рассказал источник 76.RU в правоохранительных органах, нападавший мужчина — действующий военный.
— Чувствует себя удовлетворительно, ему нужна психологическая помощь, — написала мама мальчика в переписке в соцсетях.
Подростка прооперировали в тот же день. Он до сих пор находится на лечении в больнице.