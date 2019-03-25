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Ярославскому школьнику, на которого набросился военный с ножом, требуется психологическая помощь

Мама 15-летнего мальчика рассказала, в каком состоянии находится её сын

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Мальчик шёл с друзьями в сторону улицы Кирова

Фото: Александра Савельева

Мама 15-летнего мальчика, на которого напал пьяный мужчина с ножом, рассказала, в каком состоянии находится её сын. Напомним, происшествие случилось в начале марта в арке Знаменской башни. Как позже рассказал источник 76.RU в правоохранительных органах, нападавший мужчина — действующий военный.

— Чувствует себя удовлетворительно, ему нужна психологическая помощь, — написала мама мальчика в переписке в соцсетях.

Подростка прооперировали в тот же день. Он до сих пор находится на лечении в больнице.

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ТЕГИ

криминалподросткивоенный

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КОММЕНТАРИИ (2)

Инженер1
25 март 2019 в 20:42

Пущай проведет матч-реванш.

Дмитрий Сергеевич
25 март 2019 в 19:53

а зачем??? он же утверждал и бравировал, что легко бы его уделал, а тут вдруг помощь понадобилась... не понятно... будь последовательным до конца...

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