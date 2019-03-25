25 марта понедельник
СЕЙЧАС +3°С
usd 63.77
eur 72.59
  • 12 декабря 2018

    Мы обновили сайт!

    Друзья, 76.RU сегодня перешёл на новый дизайн — чтобы вам было удобнее нас читать. Все ещё непривычное, поэтому мы создали для вас короткий и понятный путеводитель по сайту.

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +3°С
usd 63.77
eur 72.59
Происшествия

В Ярославле онлайн ищут водителя, скрывшегося с места ДТП на синем внедорожнике

Кадры аварии, которую устроила иномарка, попали на видео

Поделиться

1 491
8 Обсудить

Все новости

Все новости

Внедорожник сдал назад и врезался в остановившийся белый седан 

Фото: Первый Ярославский автопортал 76/Vk.com 

В Ярославле водители онлайн ищут виновника утреннего ДТП на синем внедорожнике. Всё произошло в начале восьмого утра. Водитель синего пикапа начал сдавать назад на улице Бабича у дома № 7, видимо, планируя запарковаться. В этот момент сзади стоял белый седан, в него-то задом и въехал внедорожник. Помедлив несколько секунд, водитель пикапа дал по газам и скрылся. 

— Он прекрасно слышал сигнал, который подавала водитель белой машинки. Но решил свалить по-быстрому, — рассказывает очевидец аварии Александр Григорьев, всё произошедшее попало на его камеру наружного наблюдения. 

Другие водители сочувствуют владелице белого седана.

— Мне вот непонятно, тебя ударили, а ты стоишь! И догонял бы его, объяснил ему, что он не прав, составили европротокол — и все довольны, — советует Иван Иванов. 

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

виновник ДТПскрылся с места ДТП

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (8)

вотвамхуенот
25 март 2019 в 11:29

иван иванов молодец))) догнать и прав лишиться за оставление места ДТП?)))

Андрей
25 март 2019 в 13:04

А зачем вообще он подъехал книму взади и парковаться зачем там, во дворе места мало

Жанна Лорова
25 март 2019 в 11:56

хозяин синего корыта, с кузовом, нарвался на штраф, лишение и ремонт - молодец, истинно мужской, сильный поступок.. только так и ведут себя истинные мужчины уверенные в себе, излучающие надёжность и ответственность...

Последние новости