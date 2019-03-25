В Ярославле онлайн ищут водителя, скрывшегося с места ДТП на синем внедорожнике

В Ярославле водители онлайн ищут виновника утреннего ДТП на синем внедорожнике. Всё произошло в начале восьмого утра. Водитель синего пикапа начал сдавать назад на улице Бабича у дома № 7, видимо, планируя запарковаться. В этот момент сзади стоял белый седан, в него-то задом и въехал внедорожник. Помедлив несколько секунд, водитель пикапа дал по газам и скрылся.

— Он прекрасно слышал сигнал, который подавала водитель белой машинки. Но решил свалить по-быстрому, — рассказывает очевидец аварии Александр Григорьев, всё произошедшее попало на его камеру наружного наблюдения.