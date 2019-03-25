В Ярославле онлайн ищут водителя, скрывшегося с места ДТП на синем внедорожнике

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Кадры аварии, которую устроила иномарка, попали на видео
Внедорожник сдал назад и врезался в остановившийся белый седан
В Ярославле водители онлайн ищут виновника утреннего ДТП на синем внедорожнике. Всё произошло в начале восьмого утра. Водитель синего пикапа начал сдавать назад на улице Бабича у дома № 7, видимо, планируя запарковаться. В этот момент сзади стоял белый седан, в него-то задом и въехал внедорожник. Помедлив несколько секунд, водитель пикапа дал по газам и скрылся.
— Он прекрасно слышал сигнал, который подавала водитель белой машинки. Но решил свалить по-быстрому, — рассказывает очевидец аварии Александр Григорьев, всё произошедшее попало на его камеру наружного наблюдения.
Другие водители сочувствуют владелице белого седана.
— Мне вот непонятно, тебя ударили, а ты стоишь! И догонял бы его, объяснил ему, что он не прав, составили европротокол — и все довольны, — советует Иван Иванов.
иван иванов молодец))) догнать и прав лишиться за оставление места ДТП?)))
А зачем вообще он подъехал книму взади и парковаться зачем там, во дворе места мало