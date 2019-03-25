В Ярославской области трагически погиб основатель известной спортивной команды

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Стали известно, как это произошло
Иннокентий Дик погиб провалился со снегоходом под лёд
В Ярославской области погиб основатель спортивной команды «Русская механика» Иннокентий Дик. Известно, что он катался на снегоходе по Рыбинскому водохранилищу. Говорят, что в одном месте лёд не выдержал и 40-летний мужчина ушёл вместе со снегоходом под воду. Но точные причины сейчас выясняют специалисты Следственного комитета.
— По факту произошедшего в настоящее время проводится проверка, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.
Проститься с Иннокентием Диком можно завтра в Рыбинске во Дворце культуры «Волжский» с 11:30 до 13:30.
Иннокентий Дик работал на предприятии «Русская механика» менеджером по рекламе и маркетингу, а также был основателем известной популярной спортивной команды, которая участвовала в различных соревнованиях со снегоходами и квадроциклами.