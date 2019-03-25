В Ярославской области трагически погиб основатель известной спортивной команды

В Ярославской области погиб основатель спортивной команды «Русская механика» Иннокентий Дик. Известно, что он катался на снегоходе по Рыбинскому водохранилищу. Говорят, что в одном месте лёд не выдержал и 40-летний мужчина ушёл вместе со снегоходом под воду. Но точные причины сейчас выясняют специалисты Следственного комитета.



— По факту произошедшего в настоящее время проводится проверка, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.



Проститься с Иннокентием Диком можно завтра в Рыбинске во Дворце культуры «Волжский» с 11:30 до 13:30.

