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Происшествия

В Ярославской области трагически погиб основатель известной спортивной команды

Стали известно, как это произошло

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Иннокентий Дик погиб провалился со снегоходом под лёд 

Фото: Наталья Дик

В Ярославской области погиб основатель спортивной команды «Русская механика» Иннокентий Дик. Известно, что он катался на снегоходе по Рыбинскому водохранилищу. Говорят, что в одном месте лёд не выдержал и 40-летний мужчина ушёл вместе со снегоходом под воду. Но точные причины сейчас выясняют специалисты Следственного комитета.

— По факту произошедшего в настоящее время проводится проверка, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Проститься с Иннокентием Диком можно завтра в Рыбинске во Дворце культуры «Волжский» с 11:30 до 13:30.

Иннокентий Дик работал на предприятии «Русская механика» менеджером по рекламе и маркетингу, а также был основателем известной популярной спортивной команды, которая участвовала в различных соревнованиях со снегоходами и квадроциклами.

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Михаил Контуев

ТЕГИ

трагедияпроисшествия

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гоги
25 март 2019 в 11:08

Он до лета собирался по льду кататься?

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