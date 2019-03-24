В центре Ярославля столкнулись четыре машины: есть пострадавшие

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Массовая авария случилась сегодня на проспекте Толбухина
Без повреждений не остался ни один участник аварии
Сегодня днём на перекрёстке проспекта Толбухина и улицы Угличской случилось массовое ДТП, столкнулись четыре автомобиля. Всё произошло около 13:10. Столкнулись «Лада-Приора», «Лада-Веста», «Рендж-Ровер» и «Тойота». Машины раскидало по перекрёстку, без повреждений не остался ни один автомобиль: у «Лады-Весты» снесло морду, пострадала передняя часть кузова у внедорожника, «Лада-Приора» получила мощный удар в правый бок, из-за чего машине оторвало кусок двери.
— Водитель «Лады-Приоры», 29-летний мужчина, доставлен в больницу, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Сотрудникам ГИБДД предстоит восстановить момент аварии, чтобы установить виновников. Одну из машин увёз эвакуатор.
Накануне в Ярославле случилось тройное ДТП с пострадавшими. Виновник аварии был понятен сразу.