В центре Ярославля столкнулись четыре машины: есть пострадавшие

Сегодня днём на перекрёстке проспекта Толбухина и улицы Угличской случилось массовое ДТП, столкнулись четыре автомобиля. Всё произошло около 13:10. Столкнулись «Лада-Приора», «Лада-Веста», «Рендж-Ровер» и «Тойота». Машины раскидало по перекрёстку, без повреждений не остался ни один автомобиль: у «Лады-Весты» снесло морду, пострадала передняя часть кузова у внедорожника, «Лада-Приора» получила мощный удар в правый бок, из-за чего машине оторвало кусок двери.