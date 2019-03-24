25 марта понедельник
СЕЙЧАС +1°С
usd 63.77
eur 72.59
  • 12 декабря 2018

    Мы обновили сайт!

    Друзья, 76.RU сегодня перешёл на новый дизайн — чтобы вам было удобнее нас читать. Все ещё непривычное, поэтому мы создали для вас короткий и понятный путеводитель по сайту.

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +1°С
usd 63.77
eur 72.59
Происшествия

В центре Ярославля столкнулись четыре машины: есть пострадавшие

Массовая авария случилась сегодня на проспекте Толбухина

Поделиться

1 491
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Без повреждений не остался ни один участник аварии 

Фото: управление МЧС по Ярославской области 

Сегодня днём на перекрёстке проспекта Толбухина и улицы Угличской случилось массовое ДТП, столкнулись четыре автомобиля. Всё произошло около 13:10. Столкнулись «Лада-Приора», «Лада-Веста», «Рендж-Ровер» и «Тойота». Машины раскидало по перекрёстку, без повреждений не остался ни один автомобиль: у «Лады-Весты» снесло морду, пострадала передняя часть кузова у внедорожника, «Лада-Приора» получила мощный удар в правый бок, из-за чего машине оторвало кусок двери. 

«Лада-Веста» ехала со стороны улицы Угличской 

Фото: Илья Тихонов/Youtube.com 

— Водитель «Лады-Приоры», 29-летний мужчина, доставлен в больницу, — рассказали в УМВД по Ярославской области. 

Сотрудникам ГИБДД предстоит восстановить момент аварии, чтобы установить виновников. Одну из машин увёз эвакуатор. 

Накануне в Ярославле случилось тройное ДТП с пострадавшими. Виновник аварии был понятен сразу. 

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

Видео ДТПДТП с пострадавшим

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)

Последние новости