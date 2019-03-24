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Происшествия

Тройное ДТП на улице Нефтяников: двоих пассажиров увезли в больницу

Подробности аварии с «Газелью», внедорожником и седаном

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Больше всех пострадала «Лада Гранта»

Фото: Управление МЧС по Ярославской области 

Авария случилась накануне вечером около 23 часов. На улице Нефтяников у дома №25 25-летний водитель на вишнёвой «Ладе Гранта» врезался в припаркованную машину «ГАЗ». Грузовой автомобиль от удара врезался в припаркованный рядом «Субару Форестер». 

Удар оказался такой силы, что Ладе смяло весь перёд, а в машине пострадали двое мужчин пассажиров, которые, вероятно, были не пристёгнуты. 

— 25-летних пассажиров, жителей Ярославля, увезли в больницу, — рассказали подробности в УМВД по Ярославской области. 

На помощь в этой аварии выезжали пять спасателей из управления МЧС по Ярославской области. 

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