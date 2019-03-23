Три дня неизвестности: в Ярославле пропал молодой отец

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Поисковый отряд даёт особые приметы парня
Виталия очень ждут дома
В Ярославле волонтёры поискового отряда «ЯрСпас» объявили поиски 26-летнего Виталия Тропинина. Молодой мужчина ушёл из дома в Заволжском районе 20 марта и до сих пор не вернулся. Родные переживают за Виталия, у мужчины есть маленький ребёнок.
Приметы Виталия: рост 170 сантиметров, спортивного телосложения, глаза карие. Есть особая примета: на лбу — шрам. Был одет в джинсы, кроссовки «Nike», темно-синюю куртку-парку, на голове была черная шапка.
— Всех, кто знает что либо о местонахождении мужчины, просим позвонить на горячую линию отряда 8-910-964-08-38 или 02, 102 или 112, — просят в «ЯрСпасе».
Обновление информации: мужчина нашёлся.