23 марта суббота
СЕЙЧАС +4°С
usd 63.77
eur 72.59
  • 12 декабря 2018

    Мы обновили сайт!

    Друзья, 76.RU сегодня перешёл на новый дизайн — чтобы вам было удобнее нас читать. Все ещё непривычное, поэтому мы создали для вас короткий и понятный путеводитель по сайту.

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +4°С
usd 63.77
eur 72.59
Происшествия

Три дня неизвестности: в Ярославле пропал молодой отец

Поисковый отряд даёт особые приметы парня

Поделиться

2 115
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Виталия очень ждут дома

Фото: Виталий Тропинин/Vk.com

В Ярославле волонтёры поискового отряда «ЯрСпас» объявили поиски 26-летнего Виталия Тропинина. Молодой мужчина ушёл из дома в Заволжском районе 20 марта и до сих пор не вернулся. Родные переживают за Виталия, у мужчины есть маленький ребёнок.

Приметы Виталия: рост 170 сантиметров, спортивного телосложения, глаза карие. Есть особая примета: на лбу — шрам. Был одет в джинсы, кроссовки «Nike», темно-синюю куртку-парку, на голове была черная шапка.

— Всех, кто знает что либо о местонахождении мужчины, просим позвонить на горячую линию отряда 8-910-964-08-38 или 02, 102 или 112, — просят в «ЯрСпасе».

Обновление информации: мужчина нашёлся.

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

поиск людей

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)

Последние новости