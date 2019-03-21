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В Ярославской области ребёнка покусала собака: родителям пришлось выбивать вакцину от бешенства

Оказалось, что с этим лекарством проблема не только в нашем регионе

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Арсения (в синей куртке) покусала собака

Фото: Василий Садовников

В Ярославской области произошёл инцидент: родители из Переславля-Залесского еле-еле смогли выбить вакцину от бешенства для своего семилетнего сына.

17 марта мальчик играл на детской площадке. Внезапно прибежала бродячая собака, залаяла, а потом укусила ребёнка. Папа мальчика немедленно повёз сына в травмпункт. Но там вакцину от бешенства сделать не смогли.

— В Переславле этой вакцины нет, потому что у единственного завода-производителя проблемы с лицензией на это лекарство. А нам что делать? — возмущается папа мальчика Василий Садовников.

Мужчина стал обзванивать все аптеки Москвы, оказалось, вакцины нет в продаже. Тогда Василий вместе с сыном поехали в Ярославль.

— В Ярославле делать не хотят, потому что вакцину закупили только для местных жителей. В итоге прививку ребёнку всё-таки сделали в 3-й детской больнице. Сегодня нужно было делать вторую. Нас отправили в травмпункт Соловьёвской больницы. Там тоже пришлось договариваться, чтобы сделали. Делают бесплатно, но сказали, что в следующий раз им нужно письменное разрешение от главврача, — рассказывает Василий. — Главврач может и не дать согласие. И я его понимаю, раз закупили только на город.

В департаменте здравоохранения о проблеме знают и сразу говорят: дело не в нас, а в заводе. Мы спросили, что же всё-таки делать жителям других городов Ярославской области? Они имеют право на вакцинацию в Ярославле? В департаменте ответили уклончиво.

— Эта проблема не только в Переславле, а по всей стране. Потому что в настоящее время вакцину в России выпускает только одно предприятие «Микроген». Поэтому есть дефицит в торговой сети. Департамент предпринимает меры по обеспечению вакциной пациентов, нуждающихся в ней, — сказали в департаменте здравоохранения.

Сыну Василия нужно сделать ещё четыре прививки. Следующую — 25 марта. Теперь мужчина собирается обзванивать все московские травмпункты. 

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ТЕКСТ

Анна Лурье

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