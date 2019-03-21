«Ты чё её бьёшь, пёс?» Ярославец набросился на девушек-врачей, которые на месте ДТП спасали его маму

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Инцидент произошёл на улице Калинина в районе дома № 31
Фото: источник 76.RU
Вчера в Ярославле около полудня на улице Калинина девушка на иномарке сбила 74-летнюю бабушку, переходившую дорогу. Это произошло на пересечении с Ивановской улицей. К месту происшествия первыми из спецслужб приехали врачи медицины катастроф.
Медики сразу же бросились спасать пациентку, которая сидела в машине сбившей её девушки. Как стало известно журналистам 76.RU, пожилая женщина получила серьёзную черепно-мозговую травму и сломала предплечье.
— В машину начал ломиться какой-то мужчина, — вспоминают этот вызов врачи бригады медицины катастроф. — Он стучался в двери, требовал пустить его. Как только мы открыли дверь, он начал кричать на пациентку. Много ругался матом.
— Я её сын, — объяснил он врачам. — Я забираю её домой.
— Вашей маме нужна госпитализация, мы вынуждены отвезти её в больницу, — возразила ему 28-летняя реаниматолог-анестезиолог Христина, дав понять, что бабушку с ним не отпустит.
Видео: источник 76.RU
Эти слова разозлили мужчину не на шутку. Он набросился на девушку-врача, потом на медицинскую сестру. Водитель, который приехал вместе с бригадой медиков, стал защищать своих напарниц, но сделать это оказалось непросто.
— На улице стало шумно — поднялся крик, — рассказал очевидец инцидента. — Отбивавшимся от этого мужика медикам на помощь пришёл водитель, который проезжал мимо и увидел происходящее.
Этот мужчина оказался крепким. Но даже вместе с ним медики не могли утихомирить агрессора.
— Ты чё её бьёшь, пес? — лаконично высказал своё отношение к происходящему пришедший на помощь мужчина и достал из кармана перцовый баллончик. — Убью, если будешь врачей обижать.
Только после того, как взбесившемуся сыну пациентки прыснули в лицо из баллончика, его смогли утихомирить.
— Нам с медсестрой немного перца тоже на лицо попало, но это ничего страшного — с глазами в итоге у нас всё в порядке, — говорит Христина. — Мы очень благодарны мужчине, который не проехал мимо и помог нам отбиться от неуправляемого человека.
К счастью, травмы у девушек не очень серьёзные — они отделались ушибами и ссадинами. От больничного отказались.
— Завтра они выходят в смену той же бригадой, — сообщил главный врач регионального центра медицины катастроф Дмитрий Писарев. — Но нужно понимать, что они получили не только физические травмы, но и психологические.
Сейчас делом занялись полицейские. Напавшего на медиков мужчину искать долго не пришлось — после инцидента он ушёл к себе домой.
— В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, — рассказали в отделе информации управления МВД России по Ярославской области.
Работники пострадавшей бригады медицины катастроф говорят, что случившееся никак не повлияет на их отношение к работе — они обещают, как и прежде, относиться к каждому пациенту с заботой. Сбитая бабушка сейчас лечится в больнице. Степень вины 34-летней девушки, которая сбила пешехода в зоне видимости пешеходного перехода, устанавливают сотрудники ГИБДД.
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