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Происшествия
Я паркуюсь, как...

«Хоть ГИБДД вызывай, хоть кого хочешь!»: женщина перегородила въезд в дом ребёнка и закатила скандал

Инцидент в Ярославле сняли на видео

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Женщина устроила скандал возле дома ребёнка и убежала, сбросив пальто

Фото: Регион 76 Ярославль/Vk.com

Женские крики на улице Чайковского в Ярославле заставили водителей остановить свои машины и поспешить на помощь. Картина неоднозначная: мужчина с надписью «Охрана» на спине придерживал дверь авто в то время, как женщина с криками пыталась оттолкнуть его от своей машины.

Скандал разгорелся прямо перед въездными воротами дома ребёнка № 2. Инцидент сняли на видео и выложили в паблике «Регион 76 Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». 

— Здесь нельзя стоять, — говорит охранник. 

— Руки убери от моей машины, — накидывается на него с кулаками женщина. — Прочь! Вон отсюда! 

 — Какое имеет право охранник руки распускать? — вмешивается прохожий, но понимает, что мужчина всего лишь держит водительскую дверь, чтобы хозяйка авто не могла запереть машину и уйти. 

— Отъедьте, пожалуйста, — повторяет охранник.

— Как я это сделаю, если вы меня в машину не пускаете? — кричит женщина. — Уберите руку! Руку уберите! Ещё и нападает на меня!

— Это вы напали, — вмешивается проходящая мимо женщина, а свидетели-мужчины начинают отходить подальше от истошно кричащей хозяйки авто.

Все вместе пытаются сказать женщине, что она не права, — стоянка перед воротами запрещена.

— Я не уеду, уже не уеду, — идёт на принцип дама.

В конце концов женщина всё же усаживается за руль автомобиля, но через секунду перелезает с водительского сиденья на пассажирское и выбегает из авто. Уже почему-то без верхней одежды. 

— Давай, вызывай ГИБДД, вызывай всё, что хочешь! — бросает женщина охраннику и убегает, оставив машину в неположенном месте. 

— Засранка! — только и успел прокричать ей в след раздосадованный мужчина. 

В доме ребёнка работники тоже недоумевают. 

— Я не видела, что именно там происходило, — рассказала начальник хозяйственного отдела дома ребёнка № 2 Татьяна Морозова. — Увидела в окно, как женщина бежала от машины, и почему-то без пальто. Когда я выходила на улицу, она как раз возвращалась, кричала, что так просто это не оставит, будет жаловаться. А на что жаловаться? Это она нарушитель — припарковала машину перед въездными воротами, на которых написано, что стоянка запрещена. Мы сами ГИБДД не вызывали, их вызвали прохожие, но никто не приезжал. 

В доме ребёнка говорят, что хоть и висит на воротах знак, паркуются под ним нередко. Правда, всегда уезжали, когда охранник подходил и указывал на нарушения. А тут нарвался. 

Видео обсуждают в соцсетях. 

— Не дай Бог такую на дороге встретить, — написал Макс Морозов.

— Вообще обленились пешком ходить! — возмущается Артём Шнур. — Готовы зад свой в подъезд завозить.

— По факту она закрыла заезд, — написал Никита Гузов. — И она бы села в случае пожара и жертв. Но на месте охранника надо было вызывать ГИБДД, а не лично решать.

— Меня мучает вопрос: зачем она разделась и убежала, залезая в одну дверь и вылезая через другую? — поинтересовалась Марина Королёва. 

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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
21 март 2019 в 16:03

Получается, там парковка запрещена - а больше припарковаться - не где! Огромные грязные сугробы кругом, город не убирается должным образом! Женщина - не права, но ее понять можно! Участники дорожного движения доведены до ручки! Огромные лужи, под ними - лёд, на тротуарах - грязная каша!

аноним
21 март 2019 в 15:10

ахаха, ну и куризм! Вот она куртку сняла и еще больше стала похожа на куууурууу!!! мозгов нет. Охранник тоже хорош, че руки то свои распускает. Может тоже наглым образом попросил отъехать и дергается с ней!! Ну смешной.

гость
21 март 2019 в 14:56

Найти и наказать!! ГИБДД вообще мух не ловит

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