«Хоть ГИБДД вызывай, хоть кого хочешь!»: женщина перегородила въезд в дом ребёнка и закатила скандал

Женские крики на улице Чайковского в Ярославле заставили водителей остановить свои машины и поспешить на помощь. Картина неоднозначная: мужчина с надписью «Охрана» на спине придерживал дверь авто в то время, как женщина с криками пыталась оттолкнуть его от своей машины. Скандал разгорелся прямо перед въездными воротами дома ребёнка № 2. Инцидент сняли на видео и выложили в паблике «Регион 76 Ярославль» в соцсети «ВКонтакте».

— Здесь нельзя стоять, — говорит охранник. — Руки убери от моей машины, — накидывается на него с кулаками женщина. — Прочь! Вон отсюда!

— Какое имеет право охранник руки распускать? — вмешивается прохожий, но понимает, что мужчина всего лишь держит водительскую дверь, чтобы хозяйка авто не могла запереть машину и уйти.

— Отъедьте, пожалуйста, — повторяет охранник. — Как я это сделаю, если вы меня в машину не пускаете? — кричит женщина. — Уберите руку! Руку уберите! Ещё и нападает на меня! — Это вы напали, — вмешивается проходящая мимо женщина, а свидетели-мужчины начинают отходить подальше от истошно кричащей хозяйки авто. Все вместе пытаются сказать женщине, что она не права, — стоянка перед воротами запрещена.

— Я не уеду, уже не уеду, — идёт на принцип дама. В конце концов женщина всё же усаживается за руль автомобиля, но через секунду перелезает с водительского сиденья на пассажирское и выбегает из авто. Уже почему-то без верхней одежды.

— Давай, вызывай ГИБДД, вызывай всё, что хочешь! — бросает женщина охраннику и убегает, оставив машину в неположенном месте. — Засранка! — только и успел прокричать ей в след раздосадованный мужчина.

В доме ребёнка работники тоже недоумевают.

— Я не видела, что именно там происходило, — рассказала начальник хозяйственного отдела дома ребёнка № 2 Татьяна Морозова. — Увидела в окно, как женщина бежала от машины, и почему-то без пальто. Когда я выходила на улицу, она как раз возвращалась, кричала, что так просто это не оставит, будет жаловаться. А на что жаловаться? Это она нарушитель — припарковала машину перед въездными воротами, на которых написано, что стоянка запрещена. Мы сами ГИБДД не вызывали, их вызвали прохожие, но никто не приезжал.

В доме ребёнка говорят, что хоть и висит на воротах знак, паркуются под ним нередко. Правда, всегда уезжали, когда охранник подходил и указывал на нарушения. А тут нарвался.

Видео обсуждают в соцсетях. — Не дай Бог такую на дороге встретить, — написал Макс Морозов. — Вообще обленились пешком ходить! — возмущается Артём Шнур. — Готовы зад свой в подъезд завозить. — По факту она закрыла заезд, — написал Никита Гузов. — И она бы села в случае пожара и жертв. Но на месте охранника надо было вызывать ГИБДД, а не лично решать.