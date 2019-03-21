«Школота хуже бандитов»: реакция соцсетей на историю о девочках, подсыпавших подруге слабительное

История в ярославской школе в центре города вызвала бурное обсуждение на сайте 76.RU. Ярославцы обсуждают, что могло толкнуть детей на жестокий поступок — семиклассницы подсыпали подруге слабительное в напиток . И дали противодиарейное средство только тогда, когда девочке стало плохо.

Винят, конечно, и родителей:



— К сожалению, виноваты в происходящем взрослые! Нельзя в школах объявлять детей как «малообеспеченных» (хотя бы по справкам родителей на школьные обеды) и тем более внушать ребёнку про его исключительность в хорошо обеспеченных семьях... Дети, как губки, быстро всё впитывают, но не всегда правильно осознают!



— Ещё родителям донести нужно, что если не переучат своё чадо, то в следующий раз может и не слабительное оказаться. И никто не сознается, и останется со своим мажорством только об стенку биться головой, кем бы ты ни был.



— Родители не правы очень... Это не тот случай, чтобы бежать с заявлением в полицию. Теперь и их дочь поставят на учет. Да и учителю проблемы...



— Учите детей толерантности. Сами, наконец, уважительно относитесь к окружающим, даже если они этого не заслуживают, тогда и у детей ваших не будет проблем в общении. А то реально в следующий раз другие что-то по круче подсунут...



Некоторые такие истории пугают.



— Школота стала хуже бандитов, у тех хоть понятия, а эти просто звери, — пишет Николай Шальнов в нашей группе «ВКонтакте».

