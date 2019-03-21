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«Школота хуже бандитов»: реакция соцсетей на историю о девочках, подсыпавших подруге слабительное

Конфликт произошёл в одной из ярославских школ

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Скандал вышел за пределы школы

Фото: Александра Савельева

История в ярославской школе в центре города вызвала бурное обсуждение на сайте 76.RU. Ярославцы обсуждают, что могло толкнуть детей на жестокий поступок — семиклассницы подсыпали подруге слабительное в напиток. И дали противодиарейное средство только тогда, когда девочке стало плохо.

Кто-то даже оправдывает такой поступок:

— Да правильно девчата сделали. Проучили слегка, — пишет читатель под ником Гость на сайте.

Кто-то видит в этом нечто большее, чем просто жестокую выходку.

— Вот так и возникает классовая ненависть. Ждите, господа буржуи, они растут.

Винят, конечно, и родителей:

— К сожалению, виноваты в происходящем взрослые! Нельзя в школах объявлять детей как «малообеспеченных» (хотя бы по справкам родителей на школьные обеды) и тем более внушать ребёнку про его исключительность в хорошо обеспеченных семьях... Дети, как губки, быстро всё впитывают, но не всегда правильно осознают!

— Ещё родителям донести нужно, что если не переучат своё чадо, то в следующий раз может и не слабительное оказаться. И никто не сознается, и останется со своим мажорством только об стенку биться головой, кем бы ты ни был.

— Родители не правы очень... Это не тот случай, чтобы бежать с заявлением в полицию. Теперь и их дочь поставят на учет. Да и учителю проблемы...

— Учите детей толерантности. Сами, наконец, уважительно относитесь к окружающим, даже если они этого не заслуживают, тогда и у детей ваших не будет проблем в общении. А то реально в следующий раз другие что-то по круче подсунут...

Некоторые такие истории пугают.

— Школота стала хуже бандитов, у тех хоть понятия, а эти просто звери, — пишет Николай Шальнов в нашей группе «ВКонтакте».

— Завтра яд подмешают из зависти, — пишет Эля Еленина

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Ольга Прохорова

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
21 март 2019 в 11:09

Повезло мужику из музея, что ему вот эти не попалось, а то бы ещё и педофилом его выставили.

Мудрец
21 март 2019 в 10:41

Следующая статья на эту тему должна называться "Реакция (target) на реакцию соцсетей на историю о девочках, подсыпавших подруге слабительное "

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