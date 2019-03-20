«Умирайте в выходные спокойно»: как ярославна 40 минут вызывала скорую

В редакцию 76.RU обратилась жительница Ярославля, которая рассказала, как попыталась спасти человека, и как непросто ей оказалось это сделать.



История произошла в Ярославле в субботу вечером. Светлана ужинала в кафе на Первомайском бульваре и увидела в окно мужчину, который лежал на лавочке. На улице было прохладно — минус 1 градус, поэтому девушка проявила бдительность и решила вызвать врачей.



— Я стала звонить по номеру 112, там автоответчик сообщал, что для связи со скорой помощью нужно нажать «3», но после этого шли гудки, и трубку никто не брал, — вспоминает Светлана. — Я долго не могла дозвониться. Подключила официантов, они тоже стали звонить в скорую. Дело дошло до абсурда — мы звонили и на шестизначный номер станции скорой помощи Кировского района, но ни до кого не могли дозвониться. В итоге, конечно, мы дозвонились. Но с того момента, как мы начали вызывать, до приезда врачей прошло около 40 минут. В общем, умирайте в выходные спокойно, никто на помощь не придёт.

