«Умирайте в выходные спокойно»: как ярославна 40 минут вызывала скорую

Девушка пожаловалась на слишком долгую реакцию экстренной службы
Происходящее на лавочке девушка увидела из окна кафе
В редакцию 76.RU обратилась жительница Ярославля, которая рассказала, как попыталась спасти человека, и как непросто ей оказалось это сделать.
История произошла в Ярославле в субботу вечером. Светлана ужинала в кафе на Первомайском бульваре и увидела в окно мужчину, который лежал на лавочке. На улице было прохладно — минус 1 градус, поэтому девушка проявила бдительность и решила вызвать врачей.
— Я стала звонить по номеру 112, там автоответчик сообщал, что для связи со скорой помощью нужно нажать «3», но после этого шли гудки, и трубку никто не брал, — вспоминает Светлана. — Я долго не могла дозвониться. Подключила официантов, они тоже стали звонить в скорую. Дело дошло до абсурда — мы звонили и на шестизначный номер станции скорой помощи Кировского района, но ни до кого не могли дозвониться. В итоге, конечно, мы дозвонились. Но с того момента, как мы начали вызывать, до приезда врачей прошло около 40 минут. В общем, умирайте в выходные спокойно, никто на помощь не придёт.
Также девушка рассказала, что позвонила после этого в мэрию и прокуратуру — там тоже никто не ответил.
В скорой эту историю не скрывают и рассказывают свою версию, показывая пачку документов, где проставлены отметки о выезде по вызову.
— С 21 часа 13 минут к нам каждые две минуты поступали вызовы, где сообщалось, что на лавке за театром имени Волкова лежит мужчина, — рассказали медики. — Мы приняли вызов в 21 час 34 минуты, а на месте были уже в 21 час 37 минут. На лавке, действительно, лежал мужчина на вид лет 45. Сам он жалоб не предъявил, но мы его всё равно обследовали. Примерно в десять вечера его доставили в наркологический диспансер.
Как стало известно журналистам 76.RU, мужчина был пьян. Сейчас с ним всё в порядке.
По словам медиков первый звонок поступил в 21:13, а вызов они приняли только в 21:34, то есть спустя 20 минут, да и то только благодаря настойчивости звонивших. Сами медики отмечают, что звонили каждые 2 минуты. Это получается, что только после десятого звонка, они все же соизволили принять вызов. Вот это дела.