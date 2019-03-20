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Происшествия

Жестокое убийство за праздничным столом: ярославца, расправившегося с братом-близнецом, будут судить

Преступление произошло в Брагино

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Убийство произошло под Новый год

Фото: Александра Савельева

39-летний ярославец предстанет перед судом за то, что убил своего брата-близнеца. Мужчина жестоко расправился со своим родственником в канун Нового года.

Всё произошло в Брагино в одном из домов по Тутаевскому шоссе. 31 декабря 2018 года братья сели за стол, предвкушая прекрасный новогодний вечер. Всё изменилось в один миг, когда между ними произошла ссора. Тогда один из братьев схватил со стола нож и ударил им другого прямо в живот.

— От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Обвиняемый сам сообщил в правоохранительные органы о случившемся, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Уголовное дело передано в суд. Обвиняемый мужчина находится под стражей.

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