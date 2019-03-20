В Брагино в гигантской луже застряла машина популярного такси: видео

С приходом весны в Ярославле дороги тают вместе с сугробами. Огромная лужа разлилась во дворе по Мурманскому проезду. Легковушка таксопарка «Тройка» заехала в глубокую яму. Чтобы из неё выбраться, водителю потребовалось много времени и сил. На помощь приехала «Газель».



— А вчера вечером на этом месте «Газель» стояла. И так каждый день страдают машины, — говорит ярославна Наталья Саргсян.

