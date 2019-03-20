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Происшествия

В Брагино в гигантской луже застряла машина популярного такси: видео

На этом месте каждый день страдают водители

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Легковушку вытаскивала «Газель»

Фото: Алексей Базанов/Жесть Ярославль

С приходом весны в Ярославле дороги тают вместе с сугробами. Огромная лужа разлилась во дворе по Мурманскому проезду. Легковушка таксопарка «Тройка» заехала в глубокую яму. Чтобы из неё выбраться, водителю потребовалось много времени и сил. На помощь приехала «Газель».

— А вчера вечером на этом месте «Газель» стояла. И так каждый день страдают машины, — говорит ярославна Наталья Саргсян.

А пару дней назад на этом проезде застряла полицейская машина. На помощь поспешили местные жители.

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