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Стали известны результаты экспертизы на алкоголь: подробности ДТП, где погиб болельщик «Локомотива»

Ещё двое мужчин попали в больницу

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В ДТП погиб болельщик «Локомотива»

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Стали известны результаты экспертизы на алкоголь водителей, автомобили которых столкнулись недалеко от Туношны 13 марта.

Напомним, в ДТП попали два «Ниссана», один из них принадлежал таксисту. Таксист и его пассажир попали в больницу, а вот водитель второй машины скончался от травм.

Родные пострадавших в ДТП мужчин утверждали, что погибший водитель сел за руль пьяным. Мы позвонили в полицию, чтобы уточнить результаты экспертизы.

Мужчина поехал в Ярославль, чтобы встретить знакомых на вокзале

Фото: Геннадий Живаго/Ok.ru

— У погибшего водителя был взят материал для проведения экспертизы на состояние алкогольного опьянения. Экспертиза показала, что водитель был трезвым. Второй водитель прошёл медосвидетельствование. Он также был трезвым, — сообщили в управлении ГИБДД по Ярославской области.

Напомним, в ДТП скончался заядлый болельщик «Локомотива», военный лётчик первого класса. Его друзья считают, что он не мог сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.

— Я общался со своими сослуживцами, которые были рядом с ним в тот день, и тоже слышал эти слухи про якобы запах спиртного в машине. Но он был дома абсолютно трезвый, так как вечером собирался в Ярославль кого-то встречать на вокзал. Перед игрой «Локомотива» он выехал в Туношну в продуктовый магазин. Он купил продукты, возможно, что-то ещё. В доме даже не был выключен телевизор, то есть он рассчитывал быстро съездить и вернуться к началу игры, — рассказал нам друг погибшего Андрей Липский.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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