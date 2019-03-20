Стали известны результаты экспертизы на алкоголь: подробности ДТП, где погиб болельщик «Локомотива»

Ещё двое мужчин попали в больницу
В ДТП погиб болельщик «Локомотива»
Стали известны результаты экспертизы на алкоголь водителей, автомобили которых столкнулись недалеко от Туношны 13 марта.
Напомним, в ДТП попали два «Ниссана», один из них принадлежал таксисту. Таксист и его пассажир попали в больницу, а вот водитель второй машины скончался от травм.
Родные пострадавших в ДТП мужчин утверждали, что погибший водитель сел за руль пьяным. Мы позвонили в полицию, чтобы уточнить результаты экспертизы.
— У погибшего водителя был взят материал для проведения экспертизы на состояние алкогольного опьянения. Экспертиза показала, что водитель был трезвым. Второй водитель прошёл медосвидетельствование. Он также был трезвым, — сообщили в управлении ГИБДД по Ярославской области.
Напомним, в ДТП скончался заядлый болельщик «Локомотива», военный лётчик первого класса. Его друзья считают, что он не мог сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.
— Я общался со своими сослуживцами, которые были рядом с ним в тот день, и тоже слышал эти слухи про якобы запах спиртного в машине. Но он был дома абсолютно трезвый, так как вечером собирался в Ярославль кого-то встречать на вокзал. Перед игрой «Локомотива» он выехал в Туношну в продуктовый магазин. Он купил продукты, возможно, что-то ещё. В доме даже не был выключен телевизор, то есть он рассчитывал быстро съездить и вернуться к началу игры, — рассказал нам друг погибшего Андрей Липский.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка.