Стали известны результаты экспертизы на алкоголь: подробности ДТП, где погиб болельщик «Локомотива»

Стали известны результаты экспертизы на алкоголь водителей, автомобили которых столкнулись недалеко от Туношны 13 марта.

Напомним, в ДТП попали два «Ниссана», один из них принадлежал таксисту. Таксист и его пассажир попали в больницу, а вот водитель второй машины скончался от травм.

Родные пострадавших в ДТП мужчин утверждали, что погибший водитель сел за руль пьяным. Мы позвонили в полицию, чтобы уточнить результаты экспертизы.



Мужчина поехал в Ярославль, чтобы встретить знакомых на вокзале Фото: Геннадий Живаго/Ok.ru

— У погибшего водителя был взят материал для проведения экспертизы на состояние алкогольного опьянения. Экспертиза показала, что водитель был трезвым. Второй водитель прошёл медосвидетельствование. Он также был трезвым, — сообщили в управлении ГИБДД по Ярославской области.

