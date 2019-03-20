20 марта среда
СЕЙЧАС +2°С
usd 64.32
eur 73.00

Темы

СЕЙЧАС +2°С
usd 64.32
eur 73.00
Происшествия

В Ярославском районе фура разворотила иномарку: пострадал человек

Первые подробности аварии

Поделиться

682
1 Обсудить

Все новости

Все новости

От бампера живого места не осталось

Фото: МЧС России по Ярославской области

Вчера вечером на окраине Дзержинского района рядом с посёлком Суринское случилось ДТП. Иномарка «Тойота-Камри» столкнулась с фурой. По предварительной информации полиции, 30-летний водитель легковушки врезался в дорожное ограждение. После удара машина отлетела в большегруз.

— В результате ДТП водитель автомашины «Тойота» госпитализирован. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Жизням водителей ничего не угрожает 

Фото: УМВД России по Ярославской области

По теме

ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

аварияДТП

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (1)

Светлана
20 март 2019 в 10:59

Обстоятельства это ДТП по-моему и так ясны, в этом месте огромная яма, как раз в районе хвоста фуры. Трассу М8 у нас в принципе похоже решили не ремонтировать. Раньше эти ямы приводили просто к утрате покрышек, теперь к ДТП уже опасным перешли, что дальше? Эта часть федеральной трассы станет очередной "дорогой смерти"???

Последние новости