В Ярославском районе фура разворотила иномарку: пострадал человек

Первые подробности аварии
От бампера живого места не осталось
Вчера вечером на окраине Дзержинского района рядом с посёлком Суринское случилось ДТП. Иномарка «Тойота-Камри» столкнулась с фурой. По предварительной информации полиции, 30-летний водитель легковушки врезался в дорожное ограждение. После удара машина отлетела в большегруз.
— В результате ДТП водитель автомашины «Тойота» госпитализирован. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Обстоятельства это ДТП по-моему и так ясны, в этом месте огромная яма, как раз в районе хвоста фуры. Трассу М8 у нас в принципе похоже решили не ремонтировать. Раньше эти ямы приводили просто к утрате покрышек, теперь к ДТП уже опасным перешли, что дальше? Эта часть федеральной трассы станет очередной "дорогой смерти"???