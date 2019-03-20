В Ярославском районе фура разворотила иномарку: пострадал человек

Вчера вечером на окраине Дзержинского района рядом с посёлком Суринское случилось ДТП. Иномарка «Тойота-Камри» столкнулась с фурой. По предварительной информации полиции, 30-летний водитель легковушки врезался в дорожное ограждение. После удара машина отлетела в большегруз.



— В результате ДТП водитель автомашины «Тойота» госпитализирован. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

