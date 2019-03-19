«Машину на спецстоянку, водителя — в спецприёмник»: в Ярославле сбили двух 12-летних девочек. Видео

Вчера в Ярославле около восьми часов вечера на Резинотехнике ВАЗ 12-й модели сбил 12-летнюю девочку. Произошло это на улице Ранней. Девочка переходила дорогу в неположенном месте, когда её капотом ударила легковушка.



— Водитель автомобиля сбежал с места ДТП, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — Но в ходе поисковых мероприятий его личность установили. Оказалось, что за рулём сидел 25-летний парень.



Машину у него забрали на спецстоянку, а самого отправили на 14 суток в спецприёмник за оставление места ДТП.

