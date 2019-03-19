«Машину на спецстоянку, водителя — в спецприёмник»: в Ярославле сбили двух 12-летних девочек. Видео

Вчера в Ярославле около восьми часов вечера на Резинотехнике ВАЗ 12-й модели сбил 12-летнюю девочку. Произошло это на улице Ранней. Девочка переходила дорогу в неположенном месте, когда её капотом ударила легковушка.
— Водитель автомобиля сбежал с места ДТП, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — Но в ходе поисковых мероприятий его личность установили. Оказалось, что за рулём сидел 25-летний парень.
Машину у него забрали на спецстоянку, а самого отправили на 14 суток в спецприёмник за оставление места ДТП.
Другую 12-летнюю девочку сбила машина двумя часами ранее на Пятёрке. На улице Чкалова 53-летний водитель наехал на ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе. Девочка бегом перебегала проезжую часть с подружкой. Но одна успела остановиться перед иномаркой, а другая угодила под колёса.
Видео: SafeRegion
Обе девочки были госпитализированы с серьёзными травмами головы и другими увечьями. Им предстоит лечение.
Родители-объясните своим детям, как нужно себя вести на дороге. Ответственность прежде всего на вас, как на родителях
А вот ни кто не задумывался о таком вопросе: Если, например, один человек заберёт у другого какую то вещь, то это квалифицируется как кража или ещё сильнее разбой. А чем тогда отличаются те представители власти которые забирают у людей их собственность. Я не конкретно по этой ситуации а в целом. Те же приставы или полиция. Есть конечно всякие закона, якобы, которые каждый месяц меняют по многу раз, но конституцию ни кто же не отменял, а там четко написано про "не прикосновенность имущества"