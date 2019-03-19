Суд повторно продлил аресты сотрудникам «пыточной» колонии в Ярославле

Ранее их хотели выпустить 20 марта
Ярославский суд продлил срок девяти сотрудникам исправительной колонии № 1 под Ярославлем. Они обвиняются в пытках над заключённым Евгением Макаровым. Истязания они записали на видео, которое позже появилось в СМИ.
— Бывшие сотрудники ФСИН Алексей Андреев, Игорь Богданов, Сергей Драчев, Сергей Ефремов, Андрей Зыбин, Алексей Микитюк, Александр Морозов, Дмитрий Соловьев и Максим Яблоков были арестованы в августе прошлого года. Сейчас все они находятся под стражей в СИЗО. По решению суда они проведут там еще три месяца. Максим Яблоков, Игорь Богданов, Сергей Драчев, Сергей Ефремов и Дмитрий Соловьев до 16 июня, а Алексей Андреев, Андрей Зыбин, Александр Морозов и Алексей Микитюк до 20 июня 2019 года, — сообщили в фонде «Общественный вердикт».
На прошлой неделе «Новая газета» опубликовала новый минутный ролик пыток в ярославской колонии № 1.
— Суды Ярославля продолжат продлевать меры пресечения ещё пятерым обвиняемым в пытках заключенных в рамках «Ярославского дела». Это бывший начальник ИК-1 Дмитрий Николаев и его заместитель по безопасности Игит Михайлов, а также оперативники Алексей Бровкин, Сардор Зиябов и Руслан Цветков, — рассказали в фонде «Общественный вердикт».
После появления видео возбудили 22 уголовных дела. УФСИН начало проверять колонии, а правозащитники отправили кадры в Европейский суд по правам человека. Читайте хронику событий, чтобы быть в курсе резонансного дела.