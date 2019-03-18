Сразу после скандала работник музея, которого и обвиняют в слишком агрессивном поведении, уволился. Нам удалось связаться с руководством музея, чтобы узнать их точку зрения на произошедшее.

Напомним, родители школьников, пришедших в музей, пожаловались на то, что подсобный рабочий Василий Загируев набросился на их детей с кулаками. Одного мальчика пришлось даже везти в травмпункт. А после этого ехать и писать заявление в полицию .

— Сразу после случившегося я создал специальную комиссию, которая во всём разбиралась и опрашивала всех участников инцидента, а также всех, кто был в тот день в музее. Вывод комиссии: наш работник виноват. С его стороны было рукоприкладство. С его слов, он хотел повернуть школьника, чтобы выпроводить его. Но раз дотронулся, то мы озаглавили это как рукоприкладство, — сказал Валерий Величко.

По его словам, если бы у него до этого случая попросили бы характеристику на Василия Загируева, она была бы исключительно положительная.

— Он всё всегда исполнял обязанности образцово-показательно, он очень добрый, отзывчивый, бывший офицер. Но это уже роли никакой не играет. Он виноват однозначно. С мамой мальчика, которого повезли в травмпункт, я разговаривал. От себя и от всего коллектива музея принёс родителям свои извинения. Для всех этот случай очень неприятный. Василий Владимирович сам очень сильно переживал, поэтому и написал заявление на увольнение, — пояснил Валерий Величко.

Директор музея всё же отметил, что класс в тот день действительно был очень шумный.