Руководство музея прокомментировало ситуацию
Директор музея истории города Ярославля Валерий Величко прокомментировал инцидент, который произошёл в прошлый четверг.
Напомним, родители школьников, пришедших в музей, пожаловались на то, что подсобный рабочий Василий Загируев набросился на их детей с кулаками. Одного мальчика пришлось даже везти в травмпункт. А после этого ехать и писать заявление в полицию.
Сразу после скандала работник музея, которого и обвиняют в слишком агрессивном поведении, уволился. Нам удалось связаться с руководством музея, чтобы узнать их точку зрения на произошедшее.
— Сразу после случившегося я создал специальную комиссию, которая во всём разбиралась и опрашивала всех участников инцидента, а также всех, кто был в тот день в музее. Вывод комиссии: наш работник виноват. С его стороны было рукоприкладство. С его слов, он хотел повернуть школьника, чтобы выпроводить его. Но раз дотронулся, то мы озаглавили это как рукоприкладство, — сказал Валерий Величко.
По его словам, если бы у него до этого случая попросили бы характеристику на Василия Загируева, она была бы исключительно положительная.
— Он всё всегда исполнял обязанности образцово-показательно, он очень добрый, отзывчивый, бывший офицер. Но это уже роли никакой не играет. Он виноват однозначно. С мамой мальчика, которого повезли в травмпункт, я разговаривал. От себя и от всего коллектива музея принёс родителям свои извинения. Для всех этот случай очень неприятный. Василий Владимирович сам очень сильно переживал, поэтому и написал заявление на увольнение, — пояснил Валерий Величко.
Директор музея всё же отметил, что класс в тот день действительно был очень шумный.
— Но мы все должны понимать, что это дети, они бывают разными: послушными и непослушными. В разговоре со своим работником я так ему и сказал, — подвёл итог Валерий Васильевич.
Напомним, что нам также удалось пообщаться и самим подсобным рабочим Василием Загируевым. Он сказал, что никого не бил, и даже расплакался от обиды. Мужчине пришлось до позднего вечера просидеть в полицейском участке, а также пройти медосвидетельствование.
Сейчас в случившемся разбирается полиция.
Мдаа, либо родители блатные либо кто то попиариться захотел на этом случае - но ничего жизнь всё расставит на свои места - хамство, которое они взращивают однажды против них и обернётся, директор музея -трус и подхалимщик побоялся за своего рабочего вступиться, скандала испугался, за кресло держится...Вот оно ваше общество светлого будущего - нормального уважаемого человека преступником сделали
Подождем. И внимательно понаблюдаем, за происходящим. Если рабочего оболгали,то ЧП , в этих двух классах, повторится. И скоро. Ненаказуемость- порождает вседозволенность. Тогда и оценим и детей этих классов,и сопровождающих,и школу,в целом.
Так хотел выпроводить? Или одного ударил, а второго пнул? Ссадина на фото - это результат выпроваживания или нет? Так то дети действительно живут в социуме, а не в вакууме. Поэтому дети - отражение того общества, в котором они живут. Даже в данной ситуации директор музея то ли не договаривает, то ли выгораживает, то ли спасает свою репутацию. Ну невозможно развернуть так, чтобы оставить ссадину. Что говорят свидетели? Они видели как рабочий ударил и пинал детей? Они слышали нецензурную брань со стороны взрослого? Вот что имеет значение.