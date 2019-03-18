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Происшествия

В Ярославле загорелась «Газель» с хлебом

Пламя охватило кабину водителя. Подробности ЧП

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Хлеб не довезли 

Фото: Регион-76 | Ярославль/Vk.com

Сегодня утром около шести утра на Суринском путепроводе со стороны Юго-западной окружной дороги загорелась «Газель» с хлебом. Густой дым был виден издалека. Один из очевидцев происшествия рассказал, что причиной пожара стал взрыв газа в автомобиле.

Почему загорелась «Газель», пока не известно. Ярославцы в соцсетях уже приводят свои аргументы.

Пострадала кабина водителя

Фото: Регион-76 | Ярославль/Vk.com

— Не похоже на взрыв газа, скорее всего, просто коротнуло что-то, — предположил Николай Салиев.

— Какой ужас! Надеюсь, водитель жив и здоров! — переживает ярославна Мария Никифорова.

К счастью, водитель успел выскочить из полыхающего автомобиля.

А недавно в центре Ярославля загорелась фура с килькой. Страшное зрелище очевидцы сняли на видео.

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ТЕГИ

пожаравтомобиль сгорел

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КОММЕНТАРИИ (1)

злобныйгном
18 март 2019 в 10:40

с корочкой)))

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