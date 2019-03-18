В Ярославле загорелась «Газель» с хлебом

Хлеб не довезли
Сегодня утром около шести утра на Суринском путепроводе со стороны Юго-западной окружной дороги загорелась «Газель» с хлебом. Густой дым был виден издалека. Один из очевидцев происшествия рассказал, что причиной пожара стал взрыв газа в автомобиле.
Почему загорелась «Газель», пока не известно. Ярославцы в соцсетях уже приводят свои аргументы.
— Не похоже на взрыв газа, скорее всего, просто коротнуло что-то, — предположил Николай Салиев.
— Какой ужас! Надеюсь, водитель жив и здоров! — переживает ярославна Мария Никифорова.
К счастью, водитель успел выскочить из полыхающего автомобиля.
А недавно в центре Ярославля загорелась фура с килькой. Страшное зрелище очевидцы сняли на видео.