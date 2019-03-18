В Ярославле загорелась «Газель» с хлебом

Сегодня утром около шести утра на Суринском путепроводе со стороны Юго-западной окружной дороги загорелась «Газель» с хлебом. Густой дым был виден издалека. Один из очевидцев происшествия рассказал, что причиной пожара стал взрыв газа в автомобиле.

Почему загорелась «Газель», пока не известно. Ярославцы в соцсетях уже приводят свои аргументы.

