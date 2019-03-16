Несколько метров провёз на капоте: в Рыбинске таксист сбил пешехода и уехал

На камеры наружного наблюдения в Рыбинске попало, как автомобиль такси сбил пешехода. ДТП случилось 11 марта на пересечении проспекта Революции и улицы Приборостроителей. На видео видно. Как двое мужчин выходят на нерегулируемый пешеходный переход. Один выходит чуть вперёд, и его сбивает такси. Автомобиль провозит мужчину на капоте несколько метров и останавливается. Пешеход падает на дорогу, но быстро встаёт и подходит к водителю. При этом водитель остаётся в машине. Недолго они о чём-то разговаривают, после чего машина просто уезжает.

Ролик активно обсуждают в соцсетях.



- Поражает безразличность другого пешехода в белом пуховике, - написала Людмила Андреева в группе «Аварии Рыбинск» в соцсети «ВКонтакте». - Люди опомнитесь, на этом месте может оказаться любой из ваших близких. И таксист, конечно, промолчу.



- Когда начнут расстреливать за оставление места ДТП, а таксистов сажать на кол, - не сдержался Алексей Сергеев.

