«Дети — стадо наглых дикарей!»: ярославцы встали на защиту сотрудника музея, избившего детей

Неоднозначная история произошла в ярославском музее. Тревогу забили активисты Общероссийского народного фронта, сообщившие, что на школьников после экскурсии с кулаками набросился подсобный рабочий. Одного ребёнка даже в челюсть ударил. Сам мужчина признался, что не сдержался, и рассказал свою версию событий. Говорит, школьники матерились, выбивали дверь в туалет, мол, не мог иначе остановить этот беспредел. Даже расплакался от обиды.

На нашем сайте и в соцсетях мнения ярославцев разделились. Интересно, что большинство встало на защиту мужчины.



— У самого сыну 14 лет, — поделился Владимир Ярославский. — И прекрасно знаю, что такое орава школьников. Поэтому мужику как-то больше верю.

— А мне тоже мужчину жаль, — написала в группе 76.RU в фейсбуке Елена Каширина. — Воспитанием детей никто не занимается! Ведут себя отвратительно, хамят, бранятся. Жаль наше советское прошлое, там действительно воспитывали детей и дома, и в школе. Уважали старших. Учителям теперь не до воспитания, в их обязанности это не входит. А зря! Взрослые боятся сделать замечание детям, потому что в ответ услышат часто ненормативную лексику. И это в лучшем случае.

— Вспомните, как нас воспитывали, — написал Юрик в комментариях на сайте 76.RU. — Мы при взрослых боялись что-либо сказать плохое, похулиганить, а теперь нынешним деткам всё равно, кто рядом с ними. Никакого уважения к старшим.

— Подростки в наше время совсем распоясались, не умеют себя вести, — написал Гость. — Конечно же больше верится мужику, чем этим малолетним кадрам.

— Мы куда катимся? — поддержал мужчину посетитель сайта. — Родители, воспитывайте своих детей правильно! А не нашкодившими ябедами! Сказать взрослому человеку: «Молчи старик»?!