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Детей избили в музее
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«Дети — стадо наглых дикарей!»: ярославцы встали на защиту сотрудника музея, избившего детей

Инцидент в ярославском музее оказался неоднозначным

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Василий говорит, что пытался утихомирить детей

Фото: Александра Савельева, читатель 76.RU, Vk.com

Неоднозначная история произошла в ярославском музее. Тревогу забили активисты Общероссийского народного фронта, сообщившие, что на школьников после экскурсии с кулаками набросился подсобный рабочий. Одного ребёнка даже в челюсть ударил. Сам мужчина признался, что не сдержался, и рассказал свою версию событий. Говорит, школьники матерились, выбивали дверь в туалет, мол, не мог иначе остановить этот беспредел. Даже расплакался от обиды.

На нашем сайте и в соцсетях мнения ярославцев разделились. Интересно, что большинство встало на защиту мужчины.

— У самого сыну 14 лет, — поделился Владимир Ярославский. — И прекрасно знаю, что такое орава школьников. Поэтому мужику как-то больше верю.

— А мне тоже мужчину жаль, — написала в группе 76.RU в фейсбуке Елена Каширина. — Воспитанием детей никто не занимается! Ведут себя отвратительно, хамят, бранятся. Жаль наше советское прошлое, там действительно воспитывали детей и дома, и в школе. Уважали старших. Учителям теперь не до воспитания, в их обязанности это не входит. А зря! Взрослые боятся сделать замечание детям, потому что в ответ услышат часто ненормативную лексику. И это в лучшем случае.

— Вспомните, как нас воспитывали, — написал Юрик в комментариях на сайте 76.RU. — Мы при взрослых боялись что-либо сказать плохое, похулиганить, а теперь нынешним деткам всё равно, кто рядом с ними. Никакого уважения к старшим.

— Подростки в наше время совсем распоясались, не умеют себя вести, — написал Гость. — Конечно же больше верится мужику, чем этим малолетним кадрам.

— Мы куда катимся? — поддержал мужчину посетитель сайта. — Родители, воспитывайте своих детей правильно! А не нашкодившими ябедами! Сказать взрослому человеку: «Молчи старик»?! 

— У меня бабка отцу могла в 35 лет по губам дать только лишь из-за того, что он ей возразил. А здесь незнакомого затыкают, и учителя молчат. Позор!

— Я за Василия! — написал человек с ником Диллинджер. — А эти детишки, когда в своей стае, наглые и беспардонные дикари. И если их не ставить на место, они расчухают свою неподсудность и безнаказанность, а через пару лет могут стать просто бандой.

— А по-моему, мужчина не врет, — высказал своё мнение Воспитатель. — Никто давно не ездил в автобусах с классом детей 10–13 лет? Разбегайся в стороны! Все сидеть должны, орут. Попробуй сделать замечание — сам огребешь.

— Нашим детям очень хорошо втирают их права и ничего не говорят про их обязанности, — написала Юлия Гаврилова. — Ювеналы в действии. Нет ни культуры поведения, ни уважения к людям, которые старше. При родителях все такие милые зайчики, а как один на один, так толпа, стадо. Мужчине сил и терпения.

— Если бы воин-интернационалист заехал подростку 12-ти лет в челюсть кулаком, он бы с сотрясением мозга и переломом челюсти лежал в Соловьевке, — написал Иван. — А мамашам и учителям скажу так: учите детей хорошим манерам, как вести себя в музеях, театрах и общественных местах, и уважению к старшим.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

детимузейконфликт

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