В ледяных ямах ярославского двора застряла полицейская машина: видео

Машина не смогла самостоятельно выехать из двора
Во дворе дома № 8 в Мурманском проезде застрял автомобиль полиции. Машина не могла самостоятельно выехать из-за огромных ледяных ям. Выталкивали машину и полицейские, и прохожие.
Видео застрявшей машины выложили в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте».
— Такая картина в этом дворе перед каждой весной, — рассказал ярославец Дмитрий Никитин. — Ямы тут и летом есть, но не до такой степени. Пару дней назад на этом месте ещё и скорая застряла.
Это уже не первый случай в Ярославле, когда во льду застревают машины. В середине недели в ледяную яму провалилась машина в центре Ярославля. «Лада» застряла, выезжая из двора на улице Победы. А в Брагино в огромную яму провалилась «Нива».