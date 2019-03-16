В ледяных ямах ярославского двора застряла полицейская машина: видео

Во дворе дома № 8 в Мурманском проезде застрял автомобиль полиции. Машина не могла самостоятельно выехать из-за огромных ледяных ям. Выталкивали машину и полицейские, и прохожие.



Видео застрявшей машины выложили в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте».



— Такая картина в этом дворе перед каждой весной, — рассказал ярославец Дмитрий Никитин. — Ямы тут и летом есть, но не до такой степени. Пару дней назад на этом месте ещё и скорая застряла.

