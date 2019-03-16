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Происшествия

В ледяных ямах ярославского двора застряла полицейская машина: видео

Вытолкать авто помогли прохожие

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Машина не смогла самостоятельно выехать из двора

Фото: Первый ярославский автопортал/Vk.com

Во дворе дома № 8 в Мурманском проезде застрял автомобиль полиции. Машина не могла самостоятельно выехать из-за огромных ледяных ям. Выталкивали машину и полицейские, и прохожие.

Видео застрявшей машины выложили в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте».

— Такая картина в этом дворе перед каждой весной, — рассказал ярославец Дмитрий Никитин. — Ямы тут и летом есть, но не до такой степени. Пару дней назад на этом месте ещё и скорая застряла.

Это уже не первый случай в Ярославле, когда во льду застревают машины. В середине недели в ледяную яму провалилась машина в центре Ярославля. «Лада» застряла, выезжая из двора на улице Победы. А в Брагино в огромную яму провалилась «Нива».

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

лёд

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