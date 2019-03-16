Ушёл в сторону леса и не вернулся: в Ярославской области разыскивают мужчину в двух пиджаках

В Ярославской области полицейские разыскивают 59-летнего Владимира Кузнецова. Сообщение о его пропаже поступило 15 марта. 12 марта он вышел из дома в деревне Будаково Любимского района и, предположительно, направился в сторону леса.



— На вид Владимиру 60 лет, — рассказали в полиции. — Рост 175–180 сантиметров, частично отсутствуют зубы, волосы темно-русые с сединой, стрижка короткая. У мужчины частичный паралич правой руки.



Владимир Кузнецов был одет тельняшку с голубыми полосками, утепленную тёмную рубашку, тёмный свитер с рисунком, два пиджака темно-синего цвета, серую шапку-ушанку, брюки темного цвета и чёрные зимние сапоги.

