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Ушёл в сторону леса и не вернулся: в Ярославской области разыскивают мужчину в двух пиджаках

В полиции рассказали об особых приметах мужчины

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Владимир пропал 12 марта

Фото: УМВД

В Ярославской области полицейские разыскивают 59-летнего Владимира Кузнецова. Сообщение о его пропаже поступило 15 марта. 12 марта он вышел из дома в деревне Будаково Любимского района и, предположительно, направился в сторону леса.

— На вид Владимиру 60 лет, — рассказали в полиции. — Рост 175–180 сантиметров, частично отсутствуют зубы, волосы темно-русые с сединой, стрижка короткая. У мужчины частичный паралич правой руки.

Владимир Кузнецов был одет тельняшку с голубыми полосками, утепленную тёмную рубашку, тёмный свитер с рисунком, два пиджака темно-синего цвета, серую шапку-ушанку, брюки темного цвета и чёрные зимние сапоги.

Всех, кто видел мужчину, просят позвонить по телефонам (48543) 2-10-02, 2-14-02 или 02.

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