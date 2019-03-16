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«Он летел по встречке и был пьян»: пострадавшие в ДТП возле Туношны рассказали, как произошла авария

В машине такси со съёмок в Ярославле ехали два фотографа

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Возле Туношны столкнулись два «Ниссана»

Фото: Кирилл Панов

В ДТП, которое произошло вечером 13 марта возле посёлка Туношна, пострадали два пассажира такси.

Фотографы Кирилл Панов и Иван Стешенко возвращались в Кострому со съёмки в Ярославле.

— Я сидел за водителем, а Иван впереди, — рассказал Кирилл. — Возле Туношны остановились у светофора. Только тронулись на зелёный — резкий хлопок. В нас влетел «Ниссан». У Вани из носа пошла кровь. Я сначала подумал, что осколки стекла в лицо попали, но оказалось, что подушка безопасности сломала ему нос. Нас спасло то, что мы все были пристёгнуты.

Несколько машин, которые ехали перед такси остановились.

Пассажиров спасло то, что они были пристёгнуты

Фото: Кирилл Панов

— Я вышел из машины и поговорил с водителями, — говорит Кирилл Панов. — Несколько машин перед нами успели увернуться от столкновения. Наш водитель тоже пытался выкрутить руль, но не успел. Все водители сказали, что легковой автомобиль летел по встречке на большой скорости. Я заглянул в авто и увидел там дедушку. Водительскую дверь было не открыть, я открыл пассажирскую. Он был в сознании, но на мои вопросы никак не реагировал. В салоне сильно пахло перегаром. Поскольку никаких бутылок там не было, я думаю, что он был пьян. Он даже попытался завести машину, но из-под капота посыпались искры. Я вытащил ключ из его машины и отдал нашему водителю.

Водитель такси пытался уйти от столкновения вправо

Фото: Кирилл Панов

Один из остановившихся водителей предложил Ивану и Кириллу подвезти их до Костромы и они уехали.

— Я сразу сделал рентген, — рассказал Кирилл. — Все кости целы, получил только сильный ушиб от ремня безопасности. Болят грудь, шея и плечо. У Ивана сломан нос, ему назначили операцию. Должны были делать сегодня, но из-за сильного отёка перенесли на следующую неделю.

60-летний водитель машины, врезавшейся в такси, погиб в больнице

Фото: Кирилл Панов

Водитель такси, в котором ехали фотографы, уверен, что в ДТП невиновен и ехал в своей полосе.

— Сейчас пока идёт проверка и нет заключения, кто виноват в ДТП, - говорит водитель такси Рустам. — Но я считаю, что я невиновен. Я увидел, как едущие передо мной автобус и джип начали резко поворачивать. Знаете, у водителей есть такой инстинкт — повторять за машинами, которые впереди, ямы так часто объезжают. Я тоже повернул руль вправо и из-за увернувшегося джипа увидел только яркий свет фар, потом хлопок. 

Рустам тоже получил сильные ушибы и сейчас на больничном.

60-летнего водителя «Ниссана», который врезался в такси извлекли из машины и увезли в больницу. Но врачи не смогли спасти его жизнь — он скончался.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

ДТП

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