«Он летел по встречке и был пьян»: пострадавшие в ДТП возле Туношны рассказали, как произошла авария

Возле Туношны столкнулись два «Ниссана»
В ДТП, которое произошло вечером 13 марта возле посёлка Туношна, пострадали два пассажира такси.
Фотографы Кирилл Панов и Иван Стешенко возвращались в Кострому со съёмки в Ярославле.
— Я сидел за водителем, а Иван впереди, — рассказал Кирилл. — Возле Туношны остановились у светофора. Только тронулись на зелёный — резкий хлопок. В нас влетел «Ниссан». У Вани из носа пошла кровь. Я сначала подумал, что осколки стекла в лицо попали, но оказалось, что подушка безопасности сломала ему нос. Нас спасло то, что мы все были пристёгнуты.
Несколько машин, которые ехали перед такси остановились.
— Я вышел из машины и поговорил с водителями, — говорит Кирилл Панов. — Несколько машин перед нами успели увернуться от столкновения. Наш водитель тоже пытался выкрутить руль, но не успел. Все водители сказали, что легковой автомобиль летел по встречке на большой скорости. Я заглянул в авто и увидел там дедушку. Водительскую дверь было не открыть, я открыл пассажирскую. Он был в сознании, но на мои вопросы никак не реагировал. В салоне сильно пахло перегаром. Поскольку никаких бутылок там не было, я думаю, что он был пьян. Он даже попытался завести машину, но из-под капота посыпались искры. Я вытащил ключ из его машины и отдал нашему водителю.
Один из остановившихся водителей предложил Ивану и Кириллу подвезти их до Костромы и они уехали.
— Я сразу сделал рентген, — рассказал Кирилл. — Все кости целы, получил только сильный ушиб от ремня безопасности. Болят грудь, шея и плечо. У Ивана сломан нос, ему назначили операцию. Должны были делать сегодня, но из-за сильного отёка перенесли на следующую неделю.
Водитель такси, в котором ехали фотографы, уверен, что в ДТП невиновен и ехал в своей полосе.
— Сейчас пока идёт проверка и нет заключения, кто виноват в ДТП, - говорит водитель такси Рустам. — Но я считаю, что я невиновен. Я увидел, как едущие передо мной автобус и джип начали резко поворачивать. Знаете, у водителей есть такой инстинкт — повторять за машинами, которые впереди, ямы так часто объезжают. Я тоже повернул руль вправо и из-за увернувшегося джипа увидел только яркий свет фар, потом хлопок.
Рустам тоже получил сильные ушибы и сейчас на больничном.
60-летнего водителя «Ниссана», который врезался в такси извлекли из машины и увезли в больницу. Но врачи не смогли спасти его жизнь — он скончался.
По факту ДТП полиция проводит проверку.