«Он летел по встречке и был пьян»: пострадавшие в ДТП возле Туношны рассказали, как произошла авария

В ДТП, которое произошло вечером 13 марта возле посёлка Туношна, пострадали два пассажира такси.

Фотографы Кирилл Панов и Иван Стешенко возвращались в Кострому со съёмки в Ярославле.

— Я сидел за водителем, а Иван впереди, — рассказал Кирилл. — Возле Туношны остановились у светофора. Только тронулись на зелёный — резкий хлопок. В нас влетел «Ниссан». У Вани из носа пошла кровь. Я сначала подумал, что осколки стекла в лицо попали, но оказалось, что подушка безопасности сломала ему нос. Нас спасло то, что мы все были пристёгнуты.



Несколько машин, которые ехали перед такси остановились.



Пассажиров спасло то, что они были пристёгнуты Фото: Кирилл Панов

— Я вышел из машины и поговорил с водителями, — говорит Кирилл Панов. — Несколько машин перед нами успели увернуться от столкновения. Наш водитель тоже пытался выкрутить руль, но не успел. Все водители сказали, что легковой автомобиль летел по встречке на большой скорости. Я заглянул в авто и увидел там дедушку. Водительскую дверь было не открыть, я открыл пассажирскую. Он был в сознании, но на мои вопросы никак не реагировал. В салоне сильно пахло перегаром. Поскольку никаких бутылок там не было, я думаю, что он был пьян. Он даже попытался завести машину, но из-под капота посыпались искры. Я вытащил ключ из его машины и отдал нашему водителю.



Водитель такси пытался уйти от столкновения вправо Фото: Кирилл Панов

Один из остановившихся водителей предложил Ивану и Кириллу подвезти их до Костромы и они уехали.

— Я сразу сделал рентген, — рассказал Кирилл. — Все кости целы, получил только сильный ушиб от ремня безопасности. Болят грудь, шея и плечо. У Ивана сломан нос, ему назначили операцию. Должны были делать сегодня, но из-за сильного отёка перенесли на следующую неделю.



60-летний водитель машины, врезавшейся в такси, погиб в больнице Фото: Кирилл Панов