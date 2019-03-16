ДТП с такси, избитые в музее школьники, рухнувшие на авто глыбы: топ-5 происшествий за неделю

Работника музея обвинили в том, что он ударил школьника
Работника музея обвиняют в избиении школьников, в Ярославской области произошло смертельное ДТП с такси, на Московском проспекте легковушка влетела в автобус: на этой неделе произошло много громких происшествий. Для тех, кто пропустил, — самое главное за неделю в нашей подборке.
Работника музея обвиняют в избиении школьников
Инцидент, произошедший в Музее истории города, взбудоражил общественность. По словам активистов Общероссийского народного фронта, подсобный рабочий напал на детей в гардеробе и ударил одного ребёнка кулаком в челюсть.
После экскурсии шестиклассники пошли в гардероб за вещами. Там были ученики из параллельного класса.
— Представьте себе, 60 человек в одном маленьком помещении. Конечно, был шум, — рассказала мама пострадавшего мальчика Татьяна Львовна. — Но дети вели себя адекватно, никто не бегал, не дрался. В какой-то момент в гардероб зашел мужчина, который, как позднее говорили сотрудники музея, является подсобным рабочим. Он кричал, ругался матом, чтобы дети замолчали, а потом и вовсе накинулся на них с кулаками.
Учителя написали заявление об инциденте на имя директора музея. А мама пострадавшего мальчика написала заявление в РОВД.
Сам работник музея свою вину отрицает.
— Я никого не бил. Я просто сдерживал всю эту толпу. Вы бы видели, что там творилось, — Василий Загируев расплакался от обиды и рассказал свою версию произошедшего.
В ДТП с такси погиб мужчина
Авария произошла вечером 13 марта возле посёлка Туношна. Автомобиль 60-летнего Геннадия Живаго столкнулся с машиной такси. Мужчину увезли на скорой, но врачи не смогли ему помочь. Оказалось, что Геннадий был заядлым хоккейным болельщиком. Он обожал «Локомотив» и не пропускал почти ни одного матча.
Авария с пассажирским автобусом
13 марта на Московском проспекте столкнулись «Лада-Калина» и автобус ЛиАЗ. К счастью, автобус ехал без пассажиров. В ДТП водитель ВАЗа получил травмы. На месте работала реанимация.
Машина попала под поезд
В Рыбинске на переезде по дороге в гаражи на проспекте Революции столкнулись поезд и легковой автомобиль. Железнодорожный состав въехал в бок SsangYong.
— Удар был не очень сильным, — рассказали очевидцы. — Люди не пострадали.
В центре Ярославля глыбы льда обрушились на машины
Накануне днём в центре Ярославля ледяные глыбы рухнули на припаркованные возле дома 89 на улице Свободы машины. От удара автомобилям смяло кузовное железо и выбило стёкла. Владельцы машин вызвали сотрудников управляющей компании и намерены обращаться в суд.