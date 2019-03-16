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Происшествия

ДТП с такси, избитые в музее школьники, рухнувшие на авто глыбы: топ-5 происшествий за неделю

Обзор ЧП в Ярославле за последние несколько дней

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Работника музея обвинили в том, что он ударил школьника

Фото: Александра Савельева, читатель 76.RU, Vk.com

Работника музея обвиняют в избиении школьников, в Ярославской области произошло смертельное ДТП с такси, на Московском проспекте легковушка влетела в автобус: на этой неделе произошло много громких происшествий. Для тех, кто пропустил, — самое главное за неделю в нашей подборке.

Работника музея обвиняют в избиении школьников

Мама мальчика обратилась в полицию

Фото: читатель 76.RU

Инцидент, произошедший в Музее истории города, взбудоражил общественность. По словам активистов Общероссийского народного фронта, подсобный рабочий напал на детей в гардеробе и ударил одного ребёнка кулаком в челюсть.

После экскурсии шестиклассники пошли в гардероб за вещами. Там были ученики из параллельного класса.

— Представьте себе, 60 человек в одном маленьком помещении. Конечно, был шум, — рассказала мама пострадавшего мальчика Татьяна Львовна. — Но дети вели себя адекватно, никто не бегал, не дрался. В какой-то момент в гардероб зашел мужчина, который, как позднее говорили сотрудники музея, является подсобным рабочим. Он кричал, ругался матом, чтобы дети замолчали, а потом и вовсе накинулся на них с кулаками.

Учителя написали заявление об инциденте на имя директора музея. А мама пострадавшего мальчика написала заявление в РОВД.

Сам работник музея свою вину отрицает.

— Я никого не бил. Я просто сдерживал всю эту толпу. Вы бы видели, что там творилось, — Василий Загируев расплакался от обиды и рассказал свою версию произошедшего.

В ДТП с такси погиб мужчина

Машина Геннадия превратилась в груду металла

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Авария произошла вечером 13 марта возле посёлка Туношна. Автомобиль 60-летнего Геннадия Живаго столкнулся с машиной такси. Мужчину увезли на скорой, но врачи не смогли ему помочь. Оказалось, что Геннадий был заядлым хоккейным болельщиком. Он обожал «Локомотив» и не пропускал почти ни одного матча.

Авария с пассажирским автобусом

В автобус врезался легковой автомобиль

Фото: «ЯрНет»

13 марта на Московском проспекте столкнулись «Лада-Калина» и автобус ЛиАЗ. К счастью, автобус ехал без пассажиров. В ДТП водитель ВАЗа получил травмы. На месте работала реанимация.

Машина попала под поезд

Поезд въехал в бок SsangYong

Фото: Станислав Егоров/Vk.com

В Рыбинске на переезде по дороге в гаражи на проспекте Революции столкнулись поезд и легковой автомобиль. Железнодорожный состав въехал в бок SsangYong.

— Удар был не очень сильным, — рассказали очевидцы. — Люди не пострадали.

В центре Ярославля глыбы льда обрушились на машины

Владельцы авто намерены требовать компенсацию

Фото: Владимир Понизовкин

Накануне днём в центре Ярославля ледяные глыбы рухнули на припаркованные возле дома 89 на улице Свободы машины. От удара автомобилям смяло кузовное железо и выбило стёкла. Владельцы машин вызвали сотрудников управляющей компании и намерены обращаться в суд.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

конфликтлёдДТП

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