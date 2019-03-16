ДТП с такси, избитые в музее школьники, рухнувшие на авто глыбы: топ-5 происшествий за неделю

Работника музея обвиняют в избиении школьников, в Ярославской области произошло смертельное ДТП с такси, на Московском проспекте легковушка влетела в автобус: на этой неделе произошло много громких происшествий. Для тех, кто пропустил, — самое главное за неделю в нашей подборке.

Инцидент, произошедший в Музее истории города, взбудоражил общественность. По словам активистов Общероссийского народного фронта, подсобный рабочий напал на детей в гардеробе и ударил одного ребёнка кулаком в челюсть.

После экскурсии шестиклассники пошли в гардероб за вещами. Там были ученики из параллельного класса.



— Представьте себе, 60 человек в одном маленьком помещении. Конечно, был шум, — рассказала мама пострадавшего мальчика Татьяна Львовна. — Но дети вели себя адекватно, никто не бегал, не дрался. В какой-то момент в гардероб зашел мужчина, который, как позднее говорили сотрудники музея, является подсобным рабочим. Он кричал, ругался матом, чтобы дети замолчали, а потом и вовсе накинулся на них с кулаками.



Учителя написали заявление об инциденте на имя директора музея. А мама пострадавшего мальчика написала заявление в РОВД.



Сам работник музея свою вину отрицает.



— Я никого не бил. Я просто сдерживал всю эту толпу. Вы бы видели, что там творилось, — Василий Загируев расплакался от обиды и рассказал свою версию произошедшего.



В ДТП с такси погиб мужчина